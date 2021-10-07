Кошка смогла спасти змею из ловушки: какие действия четырехлапой помогли пресмыкающемуся

Кошка помогла хозяевам спасти змею, которая застряла в окне их дома. Как четвероногой это удалось – читайте в материале.

Хозяева кошки Шторм вспомнили, что животное всегда было очень любознательным и болтливым. Однако тогда она особенно активно пыталась привлечь внимание Кейтлин, чтобы заставить ее спуститься в подвал.

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Сначала женщина подумала, что кошка просто хочет поиграть. Однако, когда в окне подвала увидела застрявшую змею, поняла, что Шторм хотела помочь. Кошка часто первой замечает животное, которому нужна помощь, и сообщает об этом хозяевам. "Шторм предупредила меня о кролике, лягушке, кроте", — добавила Кейтлин.

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Оказалось, что змея в своей ловушке вообще не могла подвигаться, поэтому семья быстро начала спасать пресмыкающегося.

"Чтобы извлечь змею, моему мужу пришлось открыть это окно изнутри. Также он одел перчатки, а затем быстро, однако осторожно схватил змею и положил ее в коробку, которую я держала. Я сразу же ее закрыла, чтобы змея не выскочила. Затем вынесла ее на улицу и выпустила в кусты возле нашего дома", — вспомнила Кейтлин Харли.

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Как только змея оказалась на свободе, она поползла, оставляя позади свою ловушку и кошку Шторм.