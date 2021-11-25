Кошка-русалка: хозяин показывает жизнь особой домашней любимицы

Мужчина спас кошку, тело которой наполовину парализовало. Несмотря на все предостережение, он решил сделать ее жизнь счастливой.

Янез Джеретич гулял в парке, когда увидел под кустом маленькую пушистую кошечку. Она выглядела ужасно и казалась безжизненной.

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Когда животное пошевелило лапами, мужчина схватил его и помчал в ближайшую ветеринарную клинику. Оказалось, что в кошку, которую назвали Салли, стреляли. Пуля ранила позвоночник, поэтому остальную часть жизни она будет наполовину парализована.

Янез решил не обращать внимание на диагнозы, а забрал Салли домой и занялся ее реабилитацией. Адаптация происходила сложно, ведь Салли нужно было привыкнуть к новому способу передвижения, а Янезу – к уходу за кошкой с особыми потребностями.

Это очень поучительно — заботиться о ком-то, кроме себя,

– сообщил Янез Джеретич.

Впоследствии хозяин и кошка научились жить вместе. Янез даже своими руками сшил для Салли хвостик русалки.

Кроме того, завел для кисы блог в социальной сети инстаграм, где пытается вдохновлять людей не бояться брать животных. Даже если они с особыми потребностями и непохожи на других.

Смотрите видео из жизни Салли:

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Мужчина отметил, что в блоге он пытается показать миру солнечную и положительную историю Салли, а не трагическую историю ее травмы. Насколько сейчас, несмотря на ее здоровье, она имеет активную и счастливую жизнь.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Смотрите фото кошечки Салли из инстаграм: