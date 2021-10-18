Кошка работает в ветеринарной клинике: какие обязанности у четырехлапой
Источник:The Dodo
Вместе с хозяевами кошка Би работает в американской ветеринарной больницы Look Ahead Vet. В обязанности четырехлапой входит моральная поддержка пациентов.
По словам ветеринара Кристал Бессмер, Би всегда интересная и очень нежная. Она любит подходить к пациентам и класть на них лапку, чтобы проверить самочувствие и оказать поддержку. Иногда она даже гладит их.
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Вместе с Би в клинике работают кошки, которых зовут Элфи, Уно, Пегги Джей и Тео. Каждый из них имеет свою роль в лечении:
- Тео – подходит к тем, кому грустно, садится на колени и мурлычет.
- Элфи – всех защищает и любит находиться в середине активных событий.
- Джей – любит бродить у дверей и со всеми здороваться.
- Уно – нравится наблюдать за всеми щенками и котятами.
- Пегги – появилась недавно, поэтому пока ее называют стажером.
Помощники ветеринарной клиники / Фото Crystal Bessmer
В тяжелые и загруженные дни кошки помогают еще и ветеринарам, предоставляя им свою поддержку. "Все наши сотрудники очень близки с кошками. Многие проводят в клинике больше времени, чем дома, поэтому относятся к ним, как к родным", — добавила Кристал бессмер.
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