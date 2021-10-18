Кошка работает в ветеринарной клинике: какие обязанности у четырехлапой

18 октября 2021 , 18:02
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Источник:

The Dodo

Вместе с хозяевами кошка Би работает в американской ветеринарной больницы Look Ahead Vet. В обязанности четырехлапой входит моральная поддержка пациентов.

По словам ветеринара Кристал Бессмер, Би всегда интересная и очень нежная. Она любит подходить к пациентам и класть на них лапку, чтобы проверить самочувствие и оказать поддержку. Иногда она даже гладит их.

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Вместе с Би в клинике работают кошки, которых зовут Элфи, Уно, Пегги Джей и Тео. Каждый из них имеет свою роль в лечении:

  • Тео – подходит к тем, кому грустно, садится на колени и мурлычет.
  • Элфи – всех защищает и любит находиться в середине активных событий.
  • Джей – любит бродить у дверей и со всеми здороваться.
  • Уно – нравится наблюдать за всеми щенками и котятами.
  • Пегги – появилась недавно, поэтому пока ее называют стажером.


Помощники ветеринарной клиники / Фото Crystal Bessmer

В тяжелые и загруженные дни кошки помогают еще и ветеринарам, предоставляя им свою поддержку. "Все наши сотрудники очень близки с кошками. Многие проводят в клинике больше времени, чем дома, поэтому относятся к ним, как к родным", — добавила Кристал бессмер.

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Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца . Выбрать их можно здесь .

Смотрите видео: как Би заботится о животных

crystalbessmer

She’s actually one of our head nurses, so it’s ok ##hospitalcats ##vethospital ##cats ##funnycats ##fypage

original sound - ZeldaAndMorty

 

Автор: Марія Лелека