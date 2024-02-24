Настоящая женщина: кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй - смешное видео

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия - доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это.

Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно просматривать целый день.

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Кошка проверила терпение "мужа"

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде.

Только один раз котик не выдержал и шлепнул свою обидчицу лапой в ответ. Разумеется, хвостатую драчунью это не остановило, и она продолжила докапываться.

Это видео можно смотреть часами:

Думаем, что рано или поздно белая кошка нарвется на менее терпеливого противника, и тот устроит ей взбучку. Но не в этот раз!

Лиса украла телефон спасателя и сделала селфи-видео

Офицер RSPCA в Великобритании настроил свой телефон, чтобы снимать спасение животных. Но неожиданно на горизонте появилась любознательная лиса. Рыжая не собиралась позировать спасателю, и решила стать непосредственным автором видеороликов. Она схватила устройство и убежала с ним, пока он еще записывал.

На видео видно, как лиса кладет телефон под ближайший куст и нюхает его, успев при этом сделать селфи-видео. Фицкоста догнал животное и умудрился вернуть телефон.