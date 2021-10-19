Вызов о помощи получили патрульные полицейские. Им сообщили, что беспомощное животное застряло в канализации и нуждается в помощи.
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Как удалось достать лошадь
На месте полицейские увидели бедную лошадь, которая была обессиленна и дрожала от холода. Патрульные решили вызвать на место спасателей. Пока те ехали, правоохранители обезопасили лошадь, чтобы она не нанесла себе вреда.
Конь беспомощно сидел в яме
Пока ждали спасателей, мимо проехал подъемный кран. Правоохранители решили остановить его и попросить о помощи. Водитель Валерий, который им руководил, любезно согласился освободить животное.
Водитель автокрана откликнулся на просьбу и помог вытащить коня
Силами неравнодушного горожанина, патрульных и спасателей лошадь достали с глубокой ловушки.
Благодарная владелица забрала своего скакуна. Жизни и здоровью животного ничего не угрожает
Полный текст публикации патрульной полиции:
Неделя криворожских патрульных начался с добрых дел
Они вместе с неравнодушным мужчиной и спасателями достали лошади, которая упала в колодец
Вчера на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Живописной в канализационную яму провалилась лошадь.
Инспекторы немедленно прибыли на место и обнаружили в колодце обессиленное животное, которое дрожало и было истощено.
Патрульные вызвали на место спасателей и до их приезда приняли все возможные меры, чтобы лошадь не нанесла себе вреда.
В это время мимо как раз проезжал автокран. Патрульные остановили его и попросили помощи у водителя Валерия, на что он, не раздумывая, согласился.
Силами неравнодушного горожанина, патрульных и спасателей лошадь достали с глубокой ловушки.
Благодарная владелица забрала своего скакуна. Жизни и здоровью животного ничего не угрожает
Мы благодарим Валерия за помощь.
Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Только вместе мы способны преодолеть любые препятствия.