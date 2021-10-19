Вызов о помощи получили патрульные полицейские. Им сообщили, что беспомощное животное застряло в канализации и нуждается в помощи.

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Как удалось достать лошадь

На месте полицейские увидели бедную лошадь, которая была обессиленна и дрожала от холода. Патрульные решили вызвать на место спасателей. Пока те ехали, правоохранители обезопасили лошадь, чтобы она не нанесла себе вреда.



Конь беспомощно сидел в яме

Пока ждали спасателей, мимо проехал подъемный кран. Правоохранители решили остановить его и попросить о помощи. Водитель Валерий, который им руководил, любезно согласился освободить животное.

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Водитель автокрана откликнулся на просьбу и помог вытащить коня

Силами неравнодушного горожанина, патрульных и спасателей лошадь достали с глубокой ловушки.

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Обратите внимание! Спасать животных спецслужбам приходится довольно часто. Так, например, на Харьковщине за один день освобождать из ямы пришлось козу и корову. К счастью, животные не пострадали. Историю их спасения читайте по этой ссылке.

Полный текст публикации патрульной полиции: