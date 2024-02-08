Когда стоит подождать: 3 признака, что ваш ребенок не готов к домашнему любимцу

Каждая семья неизбежно сталкивается с проблемой выбора подходящего компаньона для своего ребенка. Несомненно, речь идет о заведении домашнего любимца.

Однако, эксперты настоятельно рекомендуют осторожный подход, призывая родителей тщательно взвесить готовность ребенка к ответственности, что с этим связана. Психологи подсказали, какие моменты стоит учитывать перед заведением животного.

Читайте также В Киеве обновят правила содержания домашних животных: что изменится

Когда ребенок не готов к питомцу: 3 признака

Ребенок не привык к домашней рутине

В современном обществе все чаще дети испытывают недостаток самостоятельности в повседневной жизни. Такие задачи, как уборка в комнате, не говоря уже об уборке квартиры или приготовлении пищи, кажутся им неподъемными.

В сфере детского развития есть загадочный критерий. Согласно устоявшимся нормам, ожидается, что ребенок в возрасте от 6 до 7 лет должен уметь самостоятельно убирать за домашним любимцем в туалете. Однако, если ребенок проявляет сопротивление к приобретению этого навыка, маловероятно, что наличие домашнего любимца станет тем мотивирующим фактором, на который часто рассчитывают родители.

Зато наличие домашнего животного может стать дополнительным бременем для родителей или, что еще хуже, возложить дополнительные обязанности на старших братьев и сестер.

Ребенок занят учебой и дополнительными занятиями

У ребенка нет свободного времени в прямом смысле. От посещения уроков и кружков до выполнения домашних заданий и дополнительного обучения – их график оставляет мало места для досуга. Даже коты, обычно известны своей независимостью, стремятся к вниманию и ласке.

Поэтому, учитывая ограниченность энергии и времени детей, появление домашнего любимца в их жизни становится сложной задачей, поскольку трудно найти необходимое время и ресурсы для надлежащего ухода за своими пушистыми спутниками.

3 признака, что ваш ребенок не готов к домашнему любимцу / Фото Unsplash

А если это собака, с которой надо гулять хотя бы дважды в день, – пожалейте всех членов семьи и само животное. Домашний питомец таки должен приносить радость, а не быть неприятной нагрузкой.

Ребенок сам не хочет

Кажется, что это вполне логичный и понятный пункт. Но бывают случаи, когда родители пытаются ребенка "расшевелить". Он вялый, немотивированный, ничего не хочет и много времени проводит за приставкой или телефоном. И родители из самых лучших побуждений решают завести ребенку друга.

Конечно, может случиться чудо – ребенок и питомец найдут друг друга, и надежды родителей на перемену исполнятся. Но чаще всего нет. Животное требует активного внимания и эмпатии. Сначала должно быть желание у ребенка завести себе друга в лице питомца. Затем должны быть обсуждения с родителями, выбор, подготовка квартиры или комнаты, то есть ребенок должен приложить какие-то усилия для воплощения своей цели. С другого конца эта схема не срабатывает.