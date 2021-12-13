Какой характер имели бы кошки, если бы они стали людьми: новое исследование
Источник:nypost
Кошки часто воспринимаются как настоящие люди – они умны, коммуникабельны и имеют свои странности. Но британские исследователи утверждают – если бы кошки стали людьми, то лучше держаться от них подальше.
Новое исследование показало, что среднестатистическая кошка может иметь психопатические тенденции, присущие людям. Ученые оценивали уровень психологических проблем у домашних животных путем опроса владельцев.
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Кошек исследовали ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса и Ливерпульского университета Великобритании.
Что показали результаты
Выводы, опубликованные в Journal of Research in Personality, показали, что большинство котов и кошек попадают в спектр человеческой психопатии.
Чем руководствовались ученыеУченые исследовали поведение кошек на основе "триархической" концепции психопатии. Эта схема использует показатели уровней смелости, подлости и расторможения. Обычно эта схема используется для проверки наличия психических расстройств у людей.
Кошки могут быть психопатами согласно человеческим стандартам / Фото Unsplash
Опрос ученых состоял из 46 вопросов. Владельцев попросили оценить, их ли коты:
- мучают свою жертву, а не убивают ее сразу,
- доминируют над соседскими котами (например, преследуют их, сражаются с ними),
- не пугаются наказаний, то есть будут повторять поведение, за которое его/ее ругают,
- громко мяукают или воют без видимой причины.
Ответы были задокументированы по шкале от "Не описывает моего кота" до "Очень хорошо описывает моего кота".Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina ® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.
Почему исследователи заинтересовались этим вопросом
Идея опроса владельцев относительно поведения их кошек возникла у ученых после наблюдений за своими домашними питомцами.
Наши кошки и различия в их характерах вдохновили нас начать это исследование,
– сказала исследовательница Ребекка Эванс.
Психика кошек нуждается в исследовании / Фото Unsplash
Ученые отметили, что многие кошки попадают в спектр психопатии из-за их животной природы.
Вероятно, что все кошки обладают элементом психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения приобретения ресурсов: пищи, территории и возможностей спаривания,
– сказала Эванс.