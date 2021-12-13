Какой характер имели бы кошки, если бы они стали людьми: новое исследование

Кошки часто воспринимаются как настоящие люди – они умны, коммуникабельны и имеют свои странности. Но британские исследователи утверждают – если бы кошки стали людьми, то лучше держаться от них подальше.

Новое исследование показало, что среднестатистическая кошка может иметь психопатические тенденции, присущие людям. Ученые оценивали уровень психологических проблем у домашних животных путем опроса владельцев.

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Кошек исследовали ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса и Ливерпульского университета Великобритании.

Что показали результаты

Выводы, опубликованные в Journal of Research in Personality, показали, что большинство котов и кошек попадают в спектр человеческой психопатии.

Чем руководствовались ученые Ученые исследовали поведение кошек на основе "триархической" концепции психопатии. Эта схема использует показатели уровней смелости, подлости и расторможения. Обычно эта схема используется для проверки наличия психических расстройств у людей.

Кошки могут быть психопатами согласно человеческим стандартам / Фото Unsplash

Опрос ученых состоял из 46 вопросов. Владельцев попросили оценить, их ли коты:

мучают свою жертву, а не убивают ее сразу,

доминируют над соседскими котами (например, преследуют их, сражаются с ними),

не пугаются наказаний, то есть будут повторять поведение, за которое его/ее ругают,

громко мяукают или воют без видимой причины.

Ответы были задокументированы по шкале от "Не описывает моего кота" до "Очень хорошо описывает моего кота".

Почему исследователи заинтересовались этим вопросом

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные кормасодержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Идея опроса владельцев относительно поведения их кошек возникла у ученых после наблюдений за своими домашними питомцами.

Наши кошки и различия в их характерах вдохновили нас начать это исследование,

– сказала исследовательница Ребекка Эванс.

Психика кошек нуждается в исследовании / Фото Unsplash

Ученые отметили, что многие кошки попадают в спектр психопатии из-за их животной природы.

Вероятно, что все кошки обладают элементом психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения приобретения ресурсов: пищи, территории и возможностей спаривания,

– сказала Эванс.