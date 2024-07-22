Особая связь: какие люди больше всего привязываются к своим любимцам

Человек уже на протяжении тысяч лет привык жить бок о бок с пушистыми друзьями самых разных видов. Недавно ученые обнаружили, что избранная группа людей обладает способностью формировать чрезвычайно прочные связи со своими домашними любимцами.

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что люди с высоким уровнем невротизма и добросовестности сильнее привязываются к своим домашним животным. Необычная связь между хозяевами и их любимцами при наличии определенных черт характера и психологических особенностей заинтересовала ученых.

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Какие люди больше всего привязываются к своим любимцам

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychiatry, показало, что:

женщины,

владельцы собак,

люди старше 50 лет,

те, кто заботится о детях до 18 лет

имеют более сильные связи со своими домашними любимцами. Исследование углубилось во влияние личностных черт и демографических факторов на отношения между людьми и животными.

Более 500 миллионов домашних любимцев живут в домохозяйствах по всему миру. Этих любимых компаньонов ценят за их верную дружбу, эмоциональный комфорт и способность ежедневно приносить счастье в жизнь бесчисленного количества людей.

Многие владельцы домашних животных сообщили, что благодаря домашним любимцам у них появилось ощущение целостности, уменьшилось одиночество и улучшилось психическое здоровье. Кроме того, было обнаружено, что забота о домашних животных способствует физической активности и социальному взаимодействию между владельцами животных, что приводит к развитию позитивных и взаимовыгодных отношений.

Как проходило исследование?

В исследовании, проведенном профессорами Деборой Уэллс и Кэтрин Трейси, 938 взрослых владельцев собак и кошек были привлечены к участию через социальные сети. Участники заполнили анкеты, которые оценивали их личностные черты, психологические характеристики и уровень привязанности к своим домашним любимцам.

Ученые обнаружили, что повышенный уровень невротизма и добросовестности коррелирует с более глубокой привязанностью к домашним любимцам. Также было показано, что демографические переменные имеют заметное влияние на интенсивность этих связей с домашними любимцами.

Женщины, владельцы собак, пожилые люди и те, кто ухаживает за детьми, сообщили о более сильных связях со своими питомцами. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, согласно которым женщины и владельцы собак формируют более крепкие привязанности благодаря высокому уровню эмпатии и социальной природе собак.