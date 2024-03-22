Кот Джокера: разыскивают "опасного" четырёхлапого, который упал в чан с химикатами

Недавно в Японии произошел случай, когда кот тайно проник на завод по нанесению металлических покрытий. Животное случайно упало в чан с едкой жидкостью, вызывающей рак, но чудом смогло спастись. Как доказательство дерзкого побега кота, на полу остались отпечатки лап.

После того, что произошло, городские власти Фукуямы обратились с предупреждением. Местным жителям советуют не трогать кошек, которые “имеют ненормальный вид”, поскольку животное может быть покрыто опасными химикатами.

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В Японии разыскивают кота Джокера

В понедельник утром на заводе Nomura Plating в Фукуяме работники нашли следы кошачьих лап рядом с чаном, содержащим шестивалентный хром. Известно, что это промышленное химическое вещество наносит вред коже, дыхательной системе и внутренним органам.

Камеры наблюдения зафиксировали, что ночью местный завод покинул кот. В качестве меры пресечения, местные власти выпустили предупреждение для общественности. Жителей Фукуямы призывают сообщать обо всех случаях исчезновения кота в городскую администрацию или полицию.

Желтые следы лап были первым признаком инцидента / Фото Nomura Plating

В ответ на инцидент руководство компании приняло меры, приказав накрыть чан крышкой. Представители компании заверили общественность, что они обязуются принять все необходимые меры для избежания подобных случаев в будущем.

Инцидент заставил нас задуматься над дополнительными мерами по предотвращению проникновения на завод мелких животных, таких как кошки,

– сообщил представитель компании.

Опасное химическое вещество шестивалентный хром используется для укрепления легированной стали и предотвращения коррозии. Это высокотоксичное вещество требует от работников носить защитное снаряжение во время работы с ним.

Кот покидает место "преступления" / Фото Nomura Plating

После ночного инцидента на заводе возникло беспокойство относительно кота – жив ли еще он? Несмотря на усилия, направленные на поиск животного, его текущее состояние остается неизвестным. Многие надеются, что кот мог выжить, вдохновляясь предположением о его 9 жизнях.