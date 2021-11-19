Историческое решение: Франция запретила выращивать диких животных "на мех"

Во Франции больше не будет никаких ферм, где выращивают зверей ради меха. Такое решение принял французский сенат большинством голосов.

До этого времени в стране действовали 2 фермы, где выращивали норок. Новый закон немедленно вступил в силу, и обе фермы должны быть закрыты.

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Запретили мех и животных в цирках

О намерении запретить производство норкового меха правительство Франции объявило еще в прошлом году. Права животных активно отстаивали организации One Voice и Fur Free Alliance – их деятельность повлияла на историческое решение правительства.

Правительство запретило не только мех. Через 2 года в цирках Франции должны перестать выступать львы, тигры и медведи. Запрет также коснется заведений, в которых демонстрируют дельфинов.

Также новый закон запрещает использовать диких животных в телешоу, клубах и на частных вечеринках.



Норковые фермы во Франции будут закрыты / Pixabay

Также новый закон ужесточит наказание за жестокое обращение с животными. Впрочем, зоозащитники говорят, что этого мало: они требовали также улучшения условий для животных на фермах, запрет выращивать гусей ради деликатеса фуа-гра и запрет охоты.

Все эти виды деятельности пока остаются разрешенными во Франции.

Какая ситуация в Украине

Украинские зоозащитники призывают депутатов принять законопроект №2360, который запретит пушные фермы и в Украине. Однако пока деятельность таких ферм в нашем государстве разрешена.

Недавно в Украине вступил в силу Закон №2351. Он усиливает ответственность за жестокое обращение, а также определяет, что животные имеют права.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. Сведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.