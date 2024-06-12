Чуда не произошло: Исландия дала разрешение на убийство 128 одних из самых больших животных на Земле

11 июня Исландия столкнулась с важным решением относительно своей позиции относительно китобойного промысла. Несмотря на возможность положить конец противоречивой практике, правительство решило позволить ей продолжаться, разочаровав тех, кто надеялся на изменение политики.

Согласно недавнему заявлению, власти выдали годовую лицензию последней китобойной компании в стране, Hvalur hf, оставшейся в стране. Компании будет разрешено вылавливать 99 финвалов в регионе Гренландии/Западной Исландии и 29 китов в регионе Восточной Исландии/Фарерских островов.

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Исландия решила продолжить китобойный промысел

Из общей квоты в 128 финвалов только 99 китов были выловлены предыдущей исландской китобойной компанией в регионе Гренландии/Западной Исландии. Финвалы являются вторыми по величине китами в океане.

Исследователи также подчеркивают, что киты в регионе Восточной Исландии/Фарерских островов не были объектом охоты китобоев в прошлом.

Мир наблюдает за Исландией, ожидая, что правительство наконец прекратит китобойный промысел раз и навсегда. Однако этого не происходит. Численность и период действия квот действительно существенно сокращаются ежегодно, однако зоозащитники не видят никаких причин для убийства еще 128 китов,

– говорит директор IFAW Патрик Реймидж.

Защитники китов со всего мира напоминают, что финвалы, вторые по величине животные на Земле после синих китов, могут вырастать до 25 метров в длину. Эти величественные морские существа имеют продолжительность жизни до 90 лет и могут встречаться в различных океанических средах обитания по всему миру.

Меньшая квота может пойти на пользу китам

В своем недавнем заявлении Шэрон Ливермор, директор Программы сохранения морской флоры и фауны IFAW, пролила свет на потенциальные преимущества уменьшения квоты на китобойный промысел. Ливермор предполагает, что хотя общественность может быть разочарована, уменьшение квоты может быть необходимой мерой для защиты китовой популяции.

Согласно действующему китобойному законодательству, если министр отклонит запрос на квоту в этом году, начальная квота в 264 финвалов может вступить в силу в следующем сезоне. Ливермор утверждает, что с практической точки зрения уменьшение квоты может пойти на пользу китам.

Отметим, что в октябре текущего года Исландия должна пересмотреть законы о китобойном промысле. Защитники китов надеются, что осенью будет принято решение о прекращении китобойного промысла в Исландии раз и навсегда.



Умирающий китобойный промысел Исландии живет еще один сезон охоты / Фото Unsplash

В июне 2023 года исландские власти остановили китобойный сезон только за день до его начала, приостановив охоту на финвалов до конца лета. Такое внезапное решение приняли после того, как в обличительном докладе, опубликованном Управлением по контролю за продуктами и ветеринарами Исландии, говорится о том, что китобойный промысел часто приводит к длительной и мучительной смерти животных и может нарушить законы страны о защите животных. К концу сезона правительство сняло запрет, в результате чего от рук китобоев погибло 24 финвала.

К счастью, опросы показывают, что в последние годы общественное мнение в Исландии относительно китобойного промысла резко изменилось. Недавний опрос показал, что 51% исландцев против охоты на китов и только 29% - за. Кроме того, исследования показывают, что спрос на китовое мясо снижается.