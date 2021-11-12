Имеет 4 уха и сердце на животике: кот с необычной внешностью покоряет соцсети

В социальной сети стал популярен кот уникальной внешности. Все потому, что домашний любимец имеет не 2 уха, а 4.

В Турции женщина увидела уникального кота и решила забрать его домой. Новому любимцу она дала имя – Мидас.

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По словам владелицы, она надеется, что ее поступок будет вдохновлять людей брать животных, даже если они отличаются от других.

Смотрите фото Мидаса из инстаграм:

Известно, что у Мидаса четыре уха. "Запасные" органы слуха меньше по размеру и находятся прямо перед основными. Однако кот слышит только большими ушами, меньшие же – его особенность. Эта деформация связана с рецессивной мутацией гена его родителей.

Кроме того, четырехлапый имеет еще одно отличие – белое сердце на животе. Такая уникальная внешность привлекла внимание людей в социальных сетях. На четвероногого в инстаграм уже подписалось более 26 тысяч пользователей.

Смотрите видео: как выглядит сердце на животе Мидаса

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Теперь Мидас окружен любовью хозяйки и большой белой собаки. Животные смогли подружиться и постоянно проводят время вместе.

Смотрите видео дружбы Мидаса с собакой