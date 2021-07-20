Идеальны для квартиры: 7 маленьких и короткошерстных пород собак

Небольшие короткошерстные собаки – идеальный вариант для содержания в условиях квартиры. Предлагаем подборку пород, которые станут надежными друзьями городских жителей и их детей.

Хотя эти собачки довольно компактные, но они – все равно живые существа, которые требуют надлежащего выгула, кормления, медицинского сопровождения и тому подобное. Будущим владельцам нужно помнить, что собака любого размера – это большая ответственность и немалые расходы.

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Бостон-терьер



Бостон-терьер / Фото Pixabay

Эти собаки очаровывают своим острым умом и изысканными манерами. Внешность бостон-терьеров довольно интересная. Вес собак породы бостон-терьер составляет от 6,8 до 11 килограммов.

Характер бостон-терьеров веселый и компанейский. Они любят детей и всегда участвуют в детских играх. Бостон-терьер не сможет стать хорошим сторожем, потому что эти собачки неагрессивные и очень добрые.

Порода подходит даже неопытным владельцам, поскольку трудностей в их воспитании, как правило, не возникает.

Мопс



Мопс / Фото Pixabay

Эту породу уже давно полюбили горожане. Мопсы не требуют длительных прогулок, имеют уравновешенный характер и достаточно спокойные.

Характерной особенностью породы является приплюснутая мордочка и круглые глаза. Эти собачки любят внимание и будут пытаться всегда сидеть рядом с хозяином, а еще лучше – у него на руках.

Мопсы плохо переносят жару, а в холодную погоду им требуется специальная одежда. Их вес нужно строго контролировать, потому что мопсы – еще те любители поесть.

Французский бульдог



Французский бульдог / Фото Pixabay

Такие бульдоги весят до 14 килограммов и являются миниатюрной копией своих больших собратьев (английского и американского бульдога). Эта порода достаточно интеллигентна, имеет спокойный характер. Бульдоги не слишком полюбят шумные детские игры, однако терпят их ради спокойствия своих хозяев.

Французские бульдоги очень привередливы в еде, склонны к аллергии и лишнему весу. Они будут с удовольствием гулять с хозяином, но в жару лучше поберечь собак, потому что они чувствительны к высоким температурам.

Чихуахуа

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайтев состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.



Чихуахуа / Фото Pixabay

Этих собачек относят к наименьшим породам. Они вполне могут поместиться в дамской сумочке, на ладони или в кармане.

Но характер у этих собак непростой. Они плохо уживаются с другими питомцами, лают и бросаются на незнакомых людей и тому подобное. Дрессировать их бывает непросто.

Китайская хохлатая собака



Китайская хохлатая собака / Фото Pixabay

Эти красавцы имеют очень эффектную внешность и всегда привлекают много внимания. Они весят в среднем около 5 килограммов, но при этом достаточно бесстрашные и будут верно охранять своего хозяина.

Китайские хохлатые собаки любознательные, дружелюбные, хорошо ладят с другими животными доме. Они очень эмоциональны, сложно переживают грубость и равнодушие.

Эти собаки хорошо поддаются дрессировке и сильно зависят от человека. Они не любят оставаться в одиночестве.

Русский той-терьер



Русский той-терьер / Фото Pixabay

Эти собачки крошечные (весят до 3 килограммов). Они очень преданные и ласковые. Породу вывели для борьбы с грызунами, но они покорили сердца людей во всем мире и стали домашними любимцами.

Несмотря на маленький размер, тот терьеры мужественно охраняют дом и всегда лают на незнакомцев. Собаки этой породы требовательны к температуре окружающей среды, поэтому их нужно беречь от жары и чрезмерного холода.

Карликовый пинчер



Карликовый пинчер / Фото Pixabay

Собаки этой породы – доберманы в миниатюре. Они имеют бесстрашный нрав, а также нередко хотят быть лидерами и поэтому не слушаются хозяев.

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Карликовые пинчеры весят от 4 до 6 килограммов. Они очень подвижны, любознательны, а также чрезвычайно умные и сообразительные. Этих собак легко дрессировать и обучать трюкам, однако хозяин должен дать собачке понять, кто является главным.