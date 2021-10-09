Идеальная пара: как женщина в возрасте 101 год усыновила самого старого кота в приюте

101-летняя Пенни из Северной Каролины хотела помочь животному в приюте. Ее выбор пал на кота Гаса, которому исполнилось 19 лет.

Престарелый котик Гас оказался в приюте округа Катоба недавно. У владельца животного возникли непреодолимые обстоятельства, из-за которых он должен был отдать кота.

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В приюте Гаса обследовали и выяснили, что он еще полон сил и его здоровье находится в норме. Работники приюта волновались, что котику придется жить в приюте, ведь он мог бы прожить еще несколько полноценных лет дома.



Кот Гас был в прекрасной форме / Фото с фейсбука Humane Society of Catawba County

Невероятное совпадение

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковывкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Вскоре после того, как Гас попал в приют, туда неожиданно позвонила семья. Эти люди хотели взять любимца для старенькой мамы, которой исполнился 101 год.

Невероятно, но они спросили, есть ли в приюте старый котик, которого можно забрать.

101-летняя Пенни недавно потеряла свою любимицу, и хотела снова взять в свой дом ласковое животное, которое будет мурлыкать.

Мы были осторожны из-за возраста всех участников, но семья заверила, что они готовы заботиться о кошке от имени своей матери, – рассказывают в приюте.

Коту 133 года

Если "перевести" возраст котика в человеческие годы, то ему уже "исполнилось" 133 года. Впрочем, Гасу это не помешало прекрасно устроиться на новом месте и радовать свою хозяйку Пенни.



Котик быстро привык к новому дому / Фото с фейсбука Humane Society of Catawba County

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