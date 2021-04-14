Несмотря на напоминание о запрете сжигания сухостоя, пожарным время от времени приходится укрощать огонь на территориях с высохшей травой. Харьковские спасатели во время тушения пожара на кладбище спасли зайчонка.

Возгорание произошло на территории кладбища №17 в Харькове. Огонь повредил надгробия и цветы на могилах.

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Что известно о спасении зайчонка

Во время тушения пожара сухостоя на территории площадью 500 квадратных метров, спасатели заметили зайчонка среди кустарников, которые охватило пламя.



Пожарные спасли зайчонка / Фото ГСЧС

Пожарные оперативно достали его из огненной ловушки.

Возле одной из могил находился маленький зайчонок. Он забился под могильную плиту. Он был один, его семьи не было. Наши сотрудники перенесли его в лесополосу, и он поскакал,

– рассказал пресс-секретарь Харьковской ГСЧС в комментарии "Объективу".



Пожарные спасли зайчонка / Фото ГСЧС

Работники ГСЧС назвали предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.

Важно! Спасатели напоминают о запрете сжигания сухой травы и опасности, к которой этот произвол может привести. Например, на Львовщине сгорело авто из-за поджога сухой травы.

Какая ответственность за сжигание травы

Недавно рада ужесточила ответственность и увеличила штрафы за подобные действия.

Теперь поджигателям травы придется уплатить минимум 3 тысячи гривен.

Штрафы за поджог травы / инфографика 24 канала