Сначала преследовал, а потом разорвал: бегемот набросился на лодку с напуганными туристами

В Намибии произошел драматический инцидент. Огромный бегемот преследовал и жестоко напал на лодку с группой напуганных туристов. Большое животное неоднократно кусало подвесной мотор катера.

Свидетели сообщили, что шкипер приблизился к группе млекопитающих на "безопасное расстояние", когда один из самцов неожиданно напал на лодку.

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Бегемот набросился на лодку с туристами

Недавний инцидент, произошедший 22 марта, привел к драматическим последствиям во время водной прогулки по реке Чобе, когда группа туристов столкнулась со стадом бегемотов на воде. Очевидцы сообщили, что шкипер пытался держаться на безопасном расстоянии от животных, но один из самцов бегемотов неожиданно напал на лодку. Пытаясь спастись от агрессивного животного, капитан быстро направил судно как можно дальше, но в конце концов посадил его на мелководье.

Огромное млекопитающее открыло свою пасть и начало кромсать подвесной мотор катера, в результате чего пластиковый корпус судна треснул.



Бегемот несколько раз укусил мотор катера / Фото Compass Media

55-летняя Джеки Бошофф находилась в лодке во время речной прогулки. Она сообщила, что шкипер, который приближался к бегемотам на такое расстояние в течение 13 лет, до сих пор никогда не подвергался нападениям со стороны животных.

Мы вели себя на лодке тихо, не шумели, двигатель был выключен, пока мы приближались к ним на безопасное расстояние. И вдруг один самец бегемота ни с того ни с сего начал преследовать лодку,

– рассказала женщина.

Бошофф рассказала, что впоследствии во время просмотра видео было обнаружено, что самец бегемота был вместе с маленьким детенышем позади. Несмотря на тревожную ситуацию, пассажиры лодки оставались спокойными, и, к счастью, никто не поддался панике во время нападения.



Гигантское животное преследовало лодку / Фото Compass Media

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