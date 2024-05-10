Годзилла пострадала от доброты: умерла "самая толстая в мире обезьяна" - печальные фото

6 мая, в больнице для домашних животных Crystal Pet Hospital в Бангкоке, умерла "самая толстая в мире обезьяна" по кличке Годзилла. Обезьяне было 6 лет.

Животное отправили в лагерь для похудения, чтобы вылечить от пристрастия к нездоровой пище. По прибытию он весил 19 килограммов.

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Умерла "самая толстая в мире обезьяна"

Макака, которая часто потребляла крабов на местном рынке, страдала от различных проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Рацион животного состоял из лакомств, что приводило к болезням.

Годзилла страдал заболеванием щитовидной железы, диабетом и синдромом Кушинга. Все это и стало причиной его преждевременной смерти. В неволе представители этого вида могут жить до 30 лет,

– рассказал ветеринар больницы, доктор Супасек Сарачитти.



Обезьяна страдала от целого ряда заболеваний, связанных с лишним весом / Фото ViralPress

Тело Годзиллы было кремировано и возвращено предыдущему владельцу, Манопу Эмсану, после смерти животного. Представители службы охраны дикой природы обвинили семью в том, что они непреднамеренно вызвали смерть обезьяны, кормя ее нездоровой пищей, когда та захочет.

Посетители рыночного киоска в знак сердечной поддержки засыпали примата сладостями. Несмотря на то, что сначала семье запретили видеть Годзиллу, пока он выздоравливал, но позже предоставили право на посещение, поскольку они настойчиво пытались увидеться с обезьяной.

Прах Годзиллы уже забрали. Гробовщик сказал, что его кости были очень белыми. Нам очень грустно, что его больше нет. Мы спасли его, когда он был брошен, и хорошо с ним обращались. Его нельзя было забирать из дома, ведь он любил есть то, что ему давали,

– сказал Маноп.

До того как Годзиллу спасли с рынка в Бангкоке в 2021 году, он весил внушительные 19 килограммов, почти вдвое больше, чем обычные макаки. Его нашли прикованного цепью и раздутого на местном рынке, где доброжелательные прохожие неосознанно наносили ему вред, кормя его нездоровой пищей с высоким содержанием сахара – фруктами, орехами, шоколадом и сладкими напитками.



Обезьяне было 6 лет / Фото ViralPress

Тогда его поместили в лагерь для похудения при центре дикой природы, где он прошел строгий режим питания, состоящий из укропа, салата, сверчков, червей, подсолнечных семян и других питательных продуктов. Несмотря на значительную потерю веса, его состояние не показывало никаких признаков улучшения.