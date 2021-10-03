Что такое третье веко у котов и о каких болезнях глаз свидетельствует его воспаление

Коты, кроме верхнего и нижнего века имеют еще одно – третье. И нет, это не магический орган экстрасенсорики. Это обычная часть глаза, которая есть почти у всех кошек, за исключением тех, которые имеют нарушение зрения.

Обычно третье веко незаметно за глазным яблоком. В некоторых случаях, если оно выступает из глаза, это свидетельствует о болезни или травме.

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Что такое третье веко у кошки

Коты и много других млекопитающих имеют третье веко, которое называется никтитующей мембраной. Эта мембрана расположена в углу каждого глаза, ближе к центру мордочки. Третье веко обычно втянуто и его не видно. В некоторых ситуациях третье веко может выступать и частично закрывать глазное яблоко. Его заметно, если кот смотрит высоко вверх.



Маленькая белая полоска в левом углу глаза – это третье веко / Фото с Unsplash

Причины выпирания третьего века у кота

Если третье веко видно невооруженным глазом даже если кот смотрит прямо – это свидетельствует, что что-то не так. Во многих случаях появление третьего века свидетельствует о заболевании глаз.

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Существует несколько причин выпирания третьего века у кошек. Некоторые считаются нормальными, другие – проблемными.

Сонливость или расслабленное состояние

В общем, если вы заметили, что третье веко вашей кошки торчит больше нескольких часов, вам следует обратиться к ветеринару.

Это нормально, когда часть третьего века видно, если кошка очень расслаблена или уставшая. Вы можете заметить, что третьи веки подняты, пока ваша кошка спит или сразу после пробуждения. Третье веко должна втянуться, как только кошка просыпается и настораживается.



Веко может выпирать, когда кот спит / Фото с Unsplash

Седация или анестезия

Если вашей кошке дали анестезию или успокаивающее средство при медицинской процедуре, третье веко появится и частично закроет глаза из-за сильного физического расслабления. Эффект может длиться несколько часов после пробуждения, но должен постепенно исчезать. Это считается нормальным и не является проблемой, если третье веко не останется поднятым более чем на день после процедуры.

Конъюнктивит

Конъюнктива – это тонкая, прозрачная слизистая оболочка, которая выстилает внутреннюю поверхность век и закрывает переднюю часть глаза. Конъюнктивит просто означает воспаление конъюнктивы.

Это может быть вызвано:

инфекцией,

аллергией,

травмой,

раздражителем глаз.

Часто конъюнктивит вызывает воспаление и выпячивание третьего века. Котов с конъюнктивитом обычно лечат глазными каплями или мазью, содержащими антибиотики и/или стероиды.



Конъюнктивит у кошек может вызвать выпирание третьего века / Фото с Unsplash

Язва роговицы

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Роговица прозрачная и охватывает переднюю часть глаза, включая радужную оболочку и зрачок. Язва роговицы – это рана, которая вызывает боль и воспаление в глазу и может вызвать выпирание третьего века.

Язву роговицы обычно вызывает травма глаза, например, соскоб, царапина или прокол. Она может быстро прогрессировать и требует ветеринарного лечения.

Увеит

Увея – это средняя часть глазного яблока, которая содержит много кровеносных сосудов. Воспаление увеи называется увеитом. Часто глаза выглядят очень красным и иногда болят.

Глаукома

Глаукома – это болезненное заболевание глаз, которое вызывает повышение давления в глазу. Это происходит потому, что жидкость в передней части глаза не может нормально стекать. Избыточное давление вызывает повреждение зрительного нерва и может привести к слепоте. Воспаление третьего века иногда может сопровождать глаукому.

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Синдром Горнера

Это неврологическое расстройство, вызванное дисфункциональным нервом. Оно влияет на глаза и мышцы лица и вызывает их асимметрию. Третье веко часто очень заметно на одном глазу. Веки опускаются, а сам глаз выглядит "углубленным". Синдром Горнера может быть вызван травмой или опухолью, но иногда причину вообще не удается установить.

Что делать, если третье веко у кошки неестественно торчит

Если вы заметили, что веко вашей кошки торчит, и это, кажется, не вызвано сном, расслаблением, успокоением или анестезией, то это, вероятно, означает проблему.

Обратитесь к ветеринару как можно быстрее, чтобы получить консультацию. Если у вашей кошки есть другие признаки болезни, то лучше отвести ее на осмотр. Не пытайтесь ничего положить в глаза без рекомендации ветеринара, поскольку это может значительно ухудшить ситуацию.