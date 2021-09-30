Британцы тратят 2 месяца на уборку за собакой: интересное исследование от ученых
Источник:The Sun
Среднестатистический британец проводит 2 месяца за уборкой после собаки. Однако это происходит суммарно в течение всей жизни любимца. О соответствующих результатах сообщили исследователи.
Для получения результатов исследователи в Великобритании опросили более 2 тысяч владельцев собак.
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Почти половина из них отметила, что, когда приглашают гостей домой, переживают из-за запах или беспорядка, который может сделать домашний любимец.
Уборка за домашними любимцами / Фото Getty Images
Как результат, в среднем ежегодно они тратят целых 5 дней на уборку, что нужна после беспорядка, который делает домашний любимец. Включая сбор игрушек, использование пылесоса или распыления освежителя воздуха.
"Если в среднем собака проживает от 10 до 12 лет, что уборка занимает 1560 часов в течение всей жизни – или полных 65 дней", — сообщили исследователи.
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