Братья от разных мам: как котята объединились, чтобы выжить – трогательные фото и видео
Источник:LoveMeow
Этих милых котят спасли с улиц Сан-Франциско. Они попали в приют и даже не мечтали встретить друг друга.
Забавных малышей назвали Корица и Кардамон. Они так привязались друг к другу, что им пришлось искать дом вместе.
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Котята все время обнимаются
Первым в приют попал рыженький котик, которого назвали Корица. Сначала он был испуган и одинок, к тому же голова малыша была сильно наклонена.
Котята проводили вместе все время / Фото из инстаграма @kangaroothekitty
Когда в Службу охраны животных привезли полосатого малыша, там уже знали, где найти ему товарища. Новичок Кардамон и Корица сразу начали обниматься. Работники приюта были поражены – ведь обычно так обнимаются только котята, родившиеся от одной мамы.
Малыши нашли друг друга / Фото из инстаграма @kangaroothekitty
Корица поправилась
Котенку помогла дружба, отсутствие стрессов, а также массажи и растяжка. После этого котятам начали искать новый дом – конечно, вместе.
Корица с приемным папой / Фото из инстаграма @kangaroothekitty
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Малышам повезло, ведь их забрали в любящую семью. А они благодарят тем, что все время мурлыкают и залезают на плечи своих людей, чтобы посмотреть на все с высоты.
Я нахожу их у себя на груди каждое утро, и они мурлыкают,
– рассказывает Джойс, приемная мама котиков.
Больше фото милых котят смотрите здесь / Фото из инстаграма @kangaroothekitty
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