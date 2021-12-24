Братья от разных мам: как котята объединились, чтобы выжить – трогательные фото и видео

Этих милых котят спасли с улиц Сан-Франциско. Они попали в приют и даже не мечтали встретить друг друга.

Забавных малышей назвали Корица и Кардамон. Они так привязались друг к другу, что им пришлось искать дом вместе.

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Котята все время обнимаются

Первым в приют попал рыженький котик, которого назвали Корица. Сначала он был испуган и одинок, к тому же голова малыша была сильно наклонена.



Котята проводили вместе все время / Фото из инстаграма @kangaroothekitty

Когда в Службу охраны животных привезли полосатого малыша, там уже знали, где найти ему товарища. Новичок Кардамон и Корица сразу начали обниматься. Работники приюта были поражены – ведь обычно так обнимаются только котята, родившиеся от одной мамы.



Малыши нашли друг друга / Фото из инстаграма @kangaroothekitty

Корица поправилась

Котенку помогла дружба, отсутствие стрессов, а также массажи и растяжка. После этого котятам начали искать новый дом – конечно, вместе.



Корица с приемным папой / Фото из инстаграма @kangaroothekitty

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® производит продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

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Малышам повезло, ведь их забрали в любящую семью. А они благодарят тем, что все время мурлыкают и залезают на плечи своих людей, чтобы посмотреть на все с высоты.

Я нахожу их у себя на груди каждое утро, и они мурлыкают,

– рассказывает Джойс, приемная мама котиков.

Больше фото милых котят смотрите здесь / Фото из инстаграма @kangaroothekitty

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