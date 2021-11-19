Боялся переступить порог и не верил, что у него есть дом: как хозяева боролись за доверие собаки

Питбуль по имени Бумер не очень доверяет людям. Когда его забрали из приюта, собака отказывалась переступать порог и боялась. Поэтому новым хозяевам пришлось побороться за доверие любимца.

Ветеринар обнаружил у Бумера проблемы с сердцем и неправильно сросшийся перелом лапы. Также у собаки были старые шрамы, ведь в него стреляли. Неудивительно, что после этого он боялся людей и доверять.

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Кроме того, новые владельцы считают, что пес боится заходить в дом, ведь когда-то его за это жестоко наказывали.

Как спасли Бумера

Бумер был одним из четырех бродячих собак, живших среди людей, которые использовали собак "как мишень". Судьбу четырехлапого сменила Саманта Циммер, решившая забрать его в свой дом.

Сначала он отказывался идти за женщиной, поэтому ей пришлось его заманить лакомством. В новом доме Бумер не хотел отходить от клетки и переступать порог. "Было понятно, что ему запрещали входить в дом, а он хотел войти", – прокомментировала Саманта Циммер.

Смотрите видео: как Бумер боялся заходить в дом

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Целый месяц Саманта пыталась убедить Бумера, что она не враг для него, и он может доверять. Это помогло собаке шагнуть через порог. Сейчас он уже не только спокойно бегает по дому, но и любит лежать на диване с новой семьей.



Бумер в доме / Фото инстаграм

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет