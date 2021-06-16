Что вызывает аллергическую реакцию на кошек и как ее нейтрализовать: инновация от Purina®

Нет сомнений в том, что коты – прекрасные домашние любимцы. В конце концов, что может быть лучше, чем прийти домой в конце тяжелого рабочего дня и слышать довольно урчание любимого клубка шерсти? Исследования показали, что владельцы домашних животных, как правило, здоровее и счастливее, чем те, у кого нет домашних любимцев.

Но иногда возникает ситуация, при которой люди не могут стать собственниками этих замечательных животных. И препятствием становится аллергия на кошек.

Мы, люди, можем иметь чувствительность к разному количеству аллергенов, и когда все они собраны вместе, создается суммарный эффект, который называется "общая аллергенная нагрузка".

Когда увеличивается влияние на человека одного аллергена или ряда различных аллергенов, порог чувствительности может быть превышен. Из-за этого может возникать аллергическая реакция*.

Сколько украинцев имеют аллергическую реакцию на кошачий белок Fel d1

В Украине около 5 миллионов человек имеют аллергическую реакцию на белок Fel d1. Такие результаты исследования обнародовал бренд Purina® компании Nestle®, проведенного в Украине в начале 2021 года.

В частности, согласно результатам этого опроса:

36% – сообщили, что страдают от аллергии лично;

27% – имеют аллергию у детей

16% – сообщили о реакции у партнера, с которым проживают;

12% – у родителей;

по 11% – у брата/сестры и друзей.

В то же время 88% опрошенных владельцев кошек, которые заявили о наличии аллергических реакций у них лично или у членов семей, отметили, что это никоим образом, или практически не повлияло на их отношения с животным.

Довольно интересно, что 84% респондентов заявили о готовности попробовать для своего кота продукт, который бы снижал количество аллергенов и только 2% – согласились бы избавиться от кота, если бы это посоветовал врач, тем временем 73% – оставили бы животное и искали альтернативные пути борьбы с аллергическими реакциями.

Гипоаллергенных кошек не существует

Многие люди считают, что шерсть кошек является причиной чувствительности к аллергенам котов – по этой причине существует общепринятое мнение, что некоторые породы кошек, особенно бесшерстные, является "гипоаллергенными". Это заставляет людей избегать покупки или адопции длинношерстных кошек, но даже бесшерстные породы, такие как сфинкс, столь же склонны вызывать аллергическую реакцию.

Вопреки распространенному мнению, на самом деле гипоаллергенных кошек не существует. Большинство людей, чувствительных к аллергенам кошек, обычно реагируют на аллерген, известный как Fel d 1, который в основном производится в слюнных и сальных железах котов.

Во время вылизывания этот аллерген переносится на шерсть и кожу кошек и распространяется в окружающей среде на шерсти и перхоти. Все коты производят Fel d 1 – в независимости от породы, возраста, пола, длины или цвета шерсти.

Поскольку частицы Fel d 1 очень малы, их легко можно перенести на одежду, и в результате, аллерген может попадать везде. Высокое количество Fel d 1 обнаружено даже в домах без кошек, общественном транспорте и офисных зданиях.

Несмотря на все это, многие владельцы с чувствительностью к аллергенам котов борются со своими симптомами и продолжают жить со своим любимцем, в то время, как сами находятся в зоне риска.

Инновационный подход* Purina® Pro Plan® LiveClear®

После десятилетия исследований, ученые Purina® показали, что снижение уровня активного Fel d 1 в слюне и шерсти кота может уменьшить количество Fel d 1, что попадает в окружающую среду на шерсти и перхоти, уменьшая тем самым общую аллергенную нагрузку*.

Purina® Pro Plan® LiveClear® представляет инновационный безопасный подход* для кошек, который обеспечивает полнорационное и сбалансированное питание*. Доказано, что этот рацион уменьшает количество аллергенов на шерсти и перхоти кошек в среднем на 47%* , начиная с третьей недели ежедневного кормления.

Когда коты едят корм PRO PLAN® LIVECLEAR®, особый белок*, получаемый из яиц, связывается с Fel d 1 в слюне и нейтрализует его.

Pro Plan® LiveClear® – это не просто невероятный прорыв в подходе к снижению уровня аллергенов кошек. Это также очень вкусный рацион, который поддержит долгую и здоровую жизнь вашего кота.

Рацион PRO PLAN® LiveClear® не заменяет другие способы снижения уровня аллергенов, но есть еще одной мерой, которая может способствовать уменьшению аллергенной нагрузки в доме, где живет кошка.