5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®

Сегодня Friskies® является ведущим брендом кормов для кошек, который приносит счастье в миллионы домов по всему миру. Миссией Friskies® на протяжении более 50 лет было создание полнорационного, сбалансированного и вкусного корма для котов. Недавно бренд стал рассказывать о своих важных гарантиях на новых упаковках корма.

В тот день, когда в вашем доме появился кот, вы взяли на себя определенные обязанности – гарантировать ему счастливую и здоровую жизнь. Поэтому компания создала 5 собственных гарантий – 5 гарантий Friskies® .

Бренд использует весь свой многолетний опыт и экспертизу, чтобы с первого же дня и в дальнейшем ваш котик получал 100% полнорационное и сбалансированное питание.

Новые упаковки Friskies®

Корма Friskies® на полках магазинов Украины уже давно и хорошо знакомы владельцам домашних животных. Недавно упаковки питания для кошек обновили. Поэтому встречайте новый дизайн кормов Friskies®.

Ключевое отличие новых упаковок – наличие информации о 5 гарантий бренда, которые Friskies® взял на себя.

5 гарантий от Friskies®

1. Питание

100% полнорационные, сбалансированное и вкусное питание помогает обеспечить счастливую и здоровую жизнь любимца с первого дня и навсегда. Все корма Friskies® содержат микс животных и растительных белков. Большинство белков не имеют всех аминокислот в нужной пропорции. Поэтому только правильное сочетание различных источников белка может обеспечить нужный баланс аминокислот.

Коты требуют специальных аминокислот, которые содержатся только в животном белке, поэтому микс белков животного и растительного происхождения станет наилучшим решением для ваших маленьких хищников.

2. Качество

Friskies® ежедневно проводят сотни проверок качества на каждом этапе производства. Проверка готовой продукции – это лишь небольшая часть по сравнению с более чем 1400 видов тестов, которые осуществляют ежедневно в течение всего процесса производства. Каждый день Friskies® проводит проверку всего сырья и упаковочных материалов, поступающих на производственные предприятия.

Все, чтобы вы чувствовали себя спокойными и были уверены, что ваш любимец каждый раз получает неизменно качественный корм.

3. Отслеживание поставщиков

Friskies® усердно работает, чтобы быть уверенными: корма изготавливают только из высококачественных ингредиентов, тщательно отобранных надежными поставщиками. Компания постоянно проверяет поставщиков и уверена, что продукция и упаковка соответствуют нормам безопасности, качества и ответственного производства. Чтобы обеспечить соответствие этим критериям, Friskies® регулярно проверяет поставщиков и требует несколько сертификатов:

HACCP сертификат (система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек) для выявления и контроля за всеми опасными факторами, которые могут возникнуть в процессе производства.

(система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек) для выявления и контроля за всеми опасными факторами, которые могут возникнуть в процессе производства. GFSI сертификат (Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов), чтобы убедиться, что производители пищевых продуктов изготавливают безопасную продукцию (эта же сертификация используется для проверки пищевых продуктов для людей).

(Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов), чтобы убедиться, что производители пищевых продуктов изготавливают безопасную продукцию (эта же сертификация используется для проверки пищевых продуктов для людей). SMETA аудит (Этический торговый аудит членов Sedex) оценивает этическое поведение: трудовая деятельность, здравоохранение, безопасность, экологическая и деловая этика, а также будущие инициативы поставщика.

4. Экспертиза

Все корма разработаны командой высококвалифицированных диетологов Purina®. Компания имеет более чем 90-летний опыт, и все ее продукты разработаны специалистами пищевой промышленности в сотрудничестве с различными экспертами.

Самое главное, что диетологи Friskies® являются специалистами в своей области – это дает гарантию того, что ваши домашние любимцы получают необходимое им питание. К разработке каждого корма компания привлекает ветеринаров. Ведь здоровье ваших любимцев является приоритетом.

5. Обязательства перед планетой

Friskies® заботится о наших любимцах, но так же хочет заботиться и о планете. В 2018 году Nestlé объявила о стремлении сделать до 2025 года все свои упаковки 100% пригодными для переработки или пригодными к повторному использованию. Однако, без масштабных решений и налаживания необходимых потоков сырья для переработки, компания пока не может воплотить эти замыслы в жизнь.

Нужно еще немного времени, чтобы поработать над этим, впрочем, есть первые достижения: уже началась работа в этом направлении в городах, где есть возможности для вторичной переработки упаковки. Компания осознает: в этом направлении еще много работы. Сейчас бренд работает над альтернативными решениями.