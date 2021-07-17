5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®
Источник:Purina®
Сегодня Friskies® является ведущим брендом кормов для кошек, который приносит счастье в миллионы домов по всему миру. Миссией Friskies® на протяжении более 50 лет было создание полнорационного, сбалансированного и вкусного корма для котов. Недавно бренд стал рассказывать о своих важных гарантиях на новых упаковках корма.
В тот день, когда в вашем доме появился кот, вы взяли на себя определенные обязанности – гарантировать ему счастливую и здоровую жизнь. Поэтому компания создала 5 собственных гарантий – 5 гарантий Friskies® .
Бренд использует весь свой многолетний опыт и экспертизу, чтобы с первого же дня и в дальнейшем ваш котик получал 100% полнорационное и сбалансированное питание.
Новые упаковки Friskies®
Корма Friskies® на полках магазинов Украины уже давно и хорошо знакомы владельцам домашних животных. Недавно упаковки питания для кошек обновили. Поэтому встречайте новый дизайн кормов Friskies®.
Ключевое отличие новых упаковок – наличие информации о 5 гарантий бренда, которые Friskies® взял на себя.
5 гарантий от Friskies®
1. Питание
100% полнорационные, сбалансированное и вкусное питание помогает обеспечить счастливую и здоровую жизнь любимца с первого дня и навсегда. Все корма Friskies® содержат микс животных и растительных белков. Большинство белков не имеют всех аминокислот в нужной пропорции. Поэтому только правильное сочетание различных источников белка может обеспечить нужный баланс аминокислот.
Коты требуют специальных аминокислот, которые содержатся только в животном белке, поэтому микс белков животного и растительного происхождения станет наилучшим решением для ваших маленьких хищников.
2. Качество
Friskies® ежедневно проводят сотни проверок качества на каждом этапе производства. Проверка готовой продукции – это лишь небольшая часть по сравнению с более чем 1400 видов тестов, которые осуществляют ежедневно в течение всего процесса производства. Каждый день Friskies® проводит проверку всего сырья и упаковочных материалов, поступающих на производственные предприятия.
Все, чтобы вы чувствовали себя спокойными и были уверены, что ваш любимец каждый раз получает неизменно качественный корм.
3. Отслеживание поставщиков
Friskies® усердно работает, чтобы быть уверенными: корма изготавливают только из высококачественных ингредиентов, тщательно отобранных надежными поставщиками. Компания постоянно проверяет поставщиков и уверена, что продукция и упаковка соответствуют нормам безопасности, качества и ответственного производства. Чтобы обеспечить соответствие этим критериям, Friskies® регулярно проверяет поставщиков и требует несколько сертификатов:
- HACCP сертификат (система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек) для выявления и контроля за всеми опасными факторами, которые могут возникнуть в процессе производства.
- GFSI сертификат (Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов), чтобы убедиться, что производители пищевых продуктов изготавливают безопасную продукцию (эта же сертификация используется для проверки пищевых продуктов для людей).
- SMETA аудит (Этический торговый аудит членов Sedex) оценивает этическое поведение: трудовая деятельность, здравоохранение, безопасность, экологическая и деловая этика, а также будущие инициативы поставщика.
4. Экспертиза
Все корма разработаны командой высококвалифицированных диетологов Purina®. Компания имеет более чем 90-летний опыт, и все ее продукты разработаны специалистами пищевой промышленности в сотрудничестве с различными экспертами.
Самое главное, что диетологи Friskies® являются специалистами в своей области – это дает гарантию того, что ваши домашние любимцы получают необходимое им питание. К разработке каждого корма компания привлекает ветеринаров. Ведь здоровье ваших любимцев является приоритетом.
5. Обязательства перед планетой
Friskies® заботится о наших любимцах, но так же хочет заботиться и о планете. В 2018 году Nestlé объявила о стремлении сделать до 2025 года все свои упаковки 100% пригодными для переработки или пригодными к повторному использованию. Однако, без масштабных решений и налаживания необходимых потоков сырья для переработки, компания пока не может воплотить эти замыслы в жизнь.
Нужно еще немного времени, чтобы поработать над этим, впрочем, есть первые достижения: уже началась работа в этом направлении в городах, где есть возможности для вторичной переработки упаковки. Компания осознает: в этом направлении еще много работы. Сейчас бренд работает над альтернативными решениями.Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать качественную пищу для своих любимцев можно здесь .