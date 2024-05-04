"Бесстыжие воры еды": какие породы собак не знают, когда они уже сыты

Владельцы собак нередко сталкиваются с ситуацией, когда после того, как пес только поел, может продолжать выпрашивать еще еды, виляя хвостом и следуя за хозяином. Такое поведение можно наблюдать чаще всего у 3 пород.

Их представители просто не способны определить, когда они сыты. Чтобы обеспечить здоровье этих животных, специалисты рекомендуют тщательно следить за их питанием, контролировать размер порций и вес.

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3 породы собак, которые не могут почувствовать сытость

Лабрадоры-ретриверы

Эта порода собак была названа "бесстыдными ворами еды" и вошла в тройку лидеров среди пород, склонных к ожирению.

Лабрадоры склонны к перееданию, вплоть до болезни. По словам кинологов, эти собаки имеют особый ген, который мешает их мозгу распознавать, когда они сыты, что приводит к тому, что те постоянно испытывают голод даже после приема пищи.

Лабрадор-ретривер / Фото Unsplash

Бигли

Эта порода сначала была выведена с целью выслеживания животных для охотников, используя их исключительный нюх. В наше время представители этой породы используют свои обонятельные способности, чтобы находить остатки пищи даже в мусорных баках.

Бигль / Фото Unsplash

Такси

Порода такс была выведена для поиска добычи как на земле, так и под ней. А сейчас использует свое обоняние для поиска пищи.

Она тоже имеет склонность к проблемам с лишним весом. Владельцев предупреждают, что эти собаки могут выпрашивать еду, и их необходимо регулярно тренировать, чтобы поддерживать здоровый вес и общее самочувствие.

Такса / Фото Unsplash

Действительно ли у некоторых собак обоняние лучше, чем у других?

У собак очень развито обоняние, поскольку для них оно является решающим в ощущении окружающего мира. Существует распространенный миф, что некоторые четвероногие, например, служебные псы, имеют лучшее обоняние чем другие.

Новое исследование опровергает идею о том, что некоторые породы собак имеют лучшее обоняние, чем другие. Именно темперамент и дрессировка делают некоторых домашних собак замечательными следователями, а не какие-то внутренние навыки обнаружения запахов.