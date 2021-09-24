Розуміє людей та жонглює: у Вінниці живе незвичайний пелікан Патрік

Раніше лише в цирку можна було побачити пелікана, який жонглює та розуміє людську мову. Нині ж такий чудоптах живе в одному із приватних будинків Вінниці, як свійська птиця.

У господарів пелікан живе вже 4 роки. Про вміння та життя заморського пернатого – читайте далі.

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Птах – із власним характером та забаганками. Його звати Патрік, тварина відчуває себе справжнім господарем двору. Поважно походжає між свійськими та навіть заходить у дім.

Як з'явився у родині

Пелікан у цій родині з'явився 4 роки тому. У сімейний контактний зоопарк, що розташувався в одному із домоволодінь, його привезли ще пташеням. З того часу пернатий став центром уваги.

Ворота відкриті. Собака та пелікан знають, що за межі воріт виходити не можна, там погано,

– розповіла власниця зоодворику Наталія Веденко-Чорна.



Пелікан Патрік живе у родині 4 роки / Скриншот з відео

Жонглювати не вчили

Жінка розповіла, що Патрік повністю адаптований до людей і з радістю йде на контакт. Також вміє жонглювати іграшковими м'ячиками.

Якось кинули коробочку, а він зловив та кинув назад. Потім спробували м'ячиком, іграшкою. Відтоді він відкидає предмети назад,

– зауважила пані Наталія.

Навмисне птаха жонглювати ніхто не вчив. Усі рухи повторював від людей та собак.



Жонглювати тварину спеціально не вчили / Скриншот з відео

Кілограми курячого м'яса та риби

Власниця зоодворику зазначила, що у догляду птах не примхливий, спить у сараї разом з іншими тваринами. Проте поїсти любить.

Щодня Патрік з'їдає по кілька кілограмів курячого м'яса та риби.

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Квартет пеліканів

З весни 2021 року на зооподвір'ї з'явилися ще троє молодих пеліканів.

Патрік хоч і звик бути центром уваги, але пташенят не ображає. Ба більше, показує приклад у жонглюванні. Скоро гостей зустрічатиме цілий квартет дресованих пеліканів.

Дивіться відео, як пелікан Патрік жонглює:

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.