У Росії з'явилися сині собаки: фото дивних тварин облетіли соцмережі

11 лютого 2021 , 17:31
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Джерело:

РИА Новости

Мешканці російського міста Дзержинськ постять у соцмережі фотографії синіх собак. Дивовижні собаки живуть поруч із місцевим заводом.

Фотографії синіх собак облетіли соцмережі. Дивні пси мешкають поряд із заводом з виробництва оргскла.

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Користувачі соцмереж фотографують собак / Фото РИА Новости

Завод визнали банкротом і закрили ще у 2015 році. На його території залишилося чимало занедбаних будівель.

Керуючий "Дзержинського оргскла" Андрій Мисливєц припускає, що тварини забруднилися у залишках хімічних речовин.

Бездомні собаки бігають по території. Може, в одному з корпусів знайшли залишки якоїсь хімії – мідний купорос, наприклад, вивалялись в ньому, – міркує чоловік.


Собаки, забарвлені в неприродний синій колір / Фото РИА Новости

Тим часом флешмоб кольорових собак продовжується. Мешканці міста Подольськ розповіли, що помічали на своїх вулицях зелених собак. Чотирилапих такого ж кольору зустрічали й в Пермі.


Зелені собаки в Подольську / Фото Mash