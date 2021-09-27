Ромео та Джульєтта у світі песиків: 2 кумедних ретривера на балконах підкорили мережу

Смішний золотистий ретривер знайшов кохання в стилі Ромео та Джульєтти прямо на балконі свого будинку. Курйозне відео із песиками переглянули понад 6 мільйонів людей.

Мила дівчинка Обрі – собака породи золотистий ретривер. Її власниця завела тікток для свого песика. Одного разу Обрі дивилася вниз з вікна й побачила там точнісінько такого ретривера.

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Собак розділяє всього кілька поверхів у багатоквартирному будинку. Вони дивляться один на одного годинами.

Красунчика з балкона унизу звуть Бруно. Йому також сподобалася Обрі й він не зводить із неї погляду.

Мені здається, моя золотиста ретриверка переживає роман про Ромео та Джульєтту. Чи повинні вони зустрітися?, – жартує власниця Обрі.

Ромео та Джульєтта у світі песиків: частина перша

Відео дуже швидко стало вірусним у тіктоці. Першу частину переглянули понад 6 мільйонів користувачів, а другу – майже мільйон.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Друга частина відео про собак: дивіться