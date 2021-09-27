Ромео та Джульєтта у світі песиків: 2 кумедних ретривера на балконах підкорили мережу
Джерело:тікток pawbrey
Смішний золотистий ретривер знайшов кохання в стилі Ромео та Джульєтти прямо на балконі свого будинку. Курйозне відео із песиками переглянули понад 6 мільйонів людей.
Мила дівчинка Обрі – собака породи золотистий ретривер. Її власниця завела тікток для свого песика. Одного разу Обрі дивилася вниз з вікна й побачила там точнісінько такого ретривера.
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Собак розділяє всього кілька поверхів у багатоквартирному будинку. Вони дивляться один на одного годинами.
Красунчика з балкона унизу звуть Бруно. Йому також сподобалася Обрі й він не зводить із неї погляду.
Мені здається, моя золотиста ретриверка переживає роман про Ромео та Джульєтту. Чи повинні вони зустрітися?, – жартує власниця Обрі.
Ромео та Джульєтта у світі песиків: частина перша
Відео дуже швидко стало вірусним у тіктоці. Першу частину переглянули понад 6 мільйонів користувачів, а другу – майже мільйон.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Друга частина відео про собак: дивіться