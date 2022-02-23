Рідкісна зірка соцмереж: фото та відео неймовірного коричневого хаскі

Рідкісний коричневий хаскі став зіркою соціальних мереж. В інстаграм на сторінку чотирилапого підписано понад 114 тисяч користувачів.

Відомо, що собаку називають СеКуой або Куой. Господиня Нікі повідомила, що ідея виникла завдяки дереву секвої.

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"Кажуть, ім'я дійсно може сформувати особистість, тож я хотіла, щоб він був великим, високим і сильним, як дерево секвої", – додала дівчина.

Дивіться відео з собакою:

Собака має яскраво блакитні очі та коричневе хутро, хоч він на 100% породи хаскі. За словами Нікі, завдяки цьому улюбленець часто у центрі уваги.

Коричневі хаскі зустрічаються вкрай рідко, тому не дивно, що Куой привертає багато уваги. Куди б ми не пішли, люди зупиняються, щоб погладити його,

– зазначила Нікі.

"Незнайомці запитують мене як мінімум 3 – 5 разів: "Хто він?". А коли я кажу "сибірський хаскі", ніхто ніколи не вірить, хоча він сертифікований AKC і на 100 % сибірський хаскі", – додала господня.

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Дивіться світлини коричневого хаскі:

Відомо, що на початку Нікі хотіла взяти зовсім іншого пса, поки не зустріла Куоя. "Хоча він не був тим собакою, якого я шукала, він виявився саме тим собакою, якого я потребувала. Люблячим і пустотливим", – підсумувала господиня.

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