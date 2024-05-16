Не встигла врятуватися: рідкісна істота віком 150 мільйонів років померла на дорозі регенерації

Зразок викопного був випадково виявлений під час розкопок у 2018 році на вапняковому родовищі на заході Німеччини. Тут же вчені виявили стародавні губки, амонітові копроліти та дзьоби, проте найцікавішою знахідкою стала тендітна зірка віком 150 мільйонів років.

Палеонтологам вдалося виявити абсолютно новий вид голкошкірих, якого смерть наздогнала в один із найцікавіших моментів життя.

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Рідкісна істота віком 150 мільйонів років померла на півдорозі регенерації

Дивлячись на скам'янілість, може здатися, що тендітна зірка виглядає непримітно, проте палеонтологи попереджають, що це зовсім не так.

Найцікавішим у цій знахідці є те, що зірка буквально застигла в моменті, коли клонувала себе, відновлюючи три своїх рукави,

– кажуть дослідники.

Якщо придивитися, можна помітити, що три рукави на правому боці скам'янілості тонші й трохи коротші, ніж на лівому. За словами вчених, цей зразок став другою в історії скам'янілістю з половиною тіла, що регенерує, а також першим в історії зразком, в якому регенерація, ймовірно, пов'язана з шестикратною симетрією тварини та клональною фрагментацією.

Що відомо про цей вид?

Скам'янілість також належить до нещодавно відкритого виду Ophiactis Hex, що жив у пізній юрі, приблизно 150 мільйонів років тому. Зазначимо, що тендітні зірки не є морськими зірками, попри те, що у них багато спільного – наприклад, п'ять рук. Вони також представляють різні класи голкошкірих.

Попри те, що більшість крихких зірок п'ятипалі, новий зразок демонструє правильну шестикратну симетрію без будь-яких ознак випадкового додавання променів. Це дає змогу припустити, що особина спочатку була шестичленною. Втім, учені визнають, що неможливо судити про весь вид лише за однією особиною.

Ґрунтуючись на її особливостях, зокрема невеликому розмірі тіла і шипах на руках, команда дійшла висновку, що тендітна зірка вела епізойний спосіб життя: вона жила на істоті-господарі, можливо, губках, які росли в тому ж середовищі.