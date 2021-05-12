Purina Pro Plan: лінійка раціонів для стерилізованих котів

Якщо хазяїн не планує періодично отримувати потомство від своєї кішки або кота, то ветеринарні лікарі радять провести стерилізацію. Процедура не тільки збереже спокій у будинку, але і допоможе попередити багато захворювань. Важливо враховувати вікові особливості й стан здоров'я тварини, обрати правильний метод втручання, знати нюанси догляду за твариною після проведеної операції.

Стерилізація – хірургічна операція, що позбавляє тварин здатності розмножуватись.

Чому потрібно проводити кастрацію / стерилізацію котів та кішок?

Для відповідального власника, рішення щодо кастрації / стерилізації кота або кішки є одним з найважливіших, які необхідно прийняти. Це питання потрібно обговорити з ветеринарним лікарем якнайшвидше.

Переваги кастрації / стерилізації

Окрім запобігання небажаній вагітності, стерилізація також допоможе зменшити ризик утворення специфічних захворювань та нетовариської поведінки.

Кастрація / стерилізація знижує утворення статевих гормонів, значно зменшуючи такі види поведінки, коли самці мітять територію, а також надмірну прихильність або агресію у самок, що значно збільшує довжину життєвого циклу котів, зменшуючи ризик інфекційних захворювань, отриманих від агресивної поведінки під час пошуку партнерів.

Стерилізація кішки може зменшити ризик захворювання яєчників та матки, включаючи рак, піометру, полікістоз яєчників та ендометритів, а також знижує ризик вироблення гормонів, що спричиняють такі хвороби, як рак молочної залози та хибна вагітність.

Кастрація котів усуває ризик захворювання яєчок, а також раку, та зменшує ризик виникнення хвороб, що пов'язані з кількістю тестостерону (наприклад, простатиту, перинальних аденом, променевих гриж і доброякісної гіперплазії простати).

Коли проводити стерилізацію / кастрацію?

Ваш ветеринарний лікар порадить Вам найкращий час для кастрації / стерилізації, але, в загальному, це краще робити у віці 6 місяців, до досягнення статевої зрілості. Однак, залежно від країни, де Ви проживаєте, та порад ветеринара, операцію можна проводити у віці від 8 тижнів.

Як відбувається операція та догляд після неї

Операція

Кастрація котів – це операція, коли видаляються 2 сім'яники. Стерилізація кішок охоплює видалення обох яєчників або в поєднанні з видаленням матки.

Попри те, що кастрація / стерилізація вважається важливою операцією, вона є повсякденною, тому ризик ускладнень є низьким. Вашого кота, як правило, можна забрати додому через декілька годин після операції. Шви можуть проглядатися, але, буває, що вони не помітні.

Після операції

Намагайтеся тримати Вашого кота в будинку / квартирі, як мінімум 3 дні після операції, щоб мінімізувати ризик зараження. Якщо Ви помітили певне почервоніння, набряк чи щось незвичне біля рани, негайно зверніться до Вашого ветеринарного лікаря.

Як правило, самці не мають значних побічних ефектів після операції. Хоча вони можуть бути сонними протягом першого дня після операції, коти досить швидко повертаються до звичного режиму дня.

Самкам може знадобитися трохи більше часу для відновлення, оскільки їх операція трохи складніша. Тримаючи їх у спокійному місці перші дні та запобігаючи їх надмірній активності, стрибкам, Ви допоможете загоєнню тканин після операції.

Підтримка за допомогою харчування

Високоякісний поживний раціон є дуже важливою складовою після операції, оскільки організм потребує поживних речовин для ефективного відновлення.

Після того, як кіт повністю реабілітується після операції, важливо також розглянути питання про перехід від висококалорійної дієти до низькокалорійної, наприклад, Purina® Pro Plan® Sterilised, тому що кастровані / стерилізовані коти мають підвищений ризик утворення надлишкової ваги. Це пов'язано з малорухомим способом життя та викликане поєднанням меншої необхідності енергії та підвищеним рівнем апетиту. Обидві ці зміни обумовлені зменшенням виділення статевих гормонів.

Pro Plan Sterilised для кастрованих / стерилізованих тварин

Лінійка Purina® Pro Plan® Sterilised – збалансовані раціони для кастрованих та стерилізованих котів та кішок у віці від 6 місяців.

У своєму складі Purina® Pro Plan® Sterilised містить 20 % свіжого м'яса індички, кролика, качки, печінки або лосося, що дає змогу задовільнити смаки навіть найвибагливіших тварин.

Purina® Pro Plan® Sterilised підтримує здоров'я сечовивідних шляхів у стерилізованих котів та кішок, які схильні до підвищеного ризику захворювання нижніх сечовивідних шляхів, завдяки формулі, що знижує ризик утворення сечових каменів.

Корм допомагає підтримувати ідеальну вагу тіла завдяки високому вмісту білків та низькому вмісту жирів. А ще – допомагає захистити зуби від утворення нальоту та зубного каменю завдяки хрусткій текстурі гранул.

Який корм обрати для улюбленця

Лінійка кормів Purina® Pro Plan® Sterilised

Pro Plan® Sterilised – корм з високим вмістом білку і низьким вмістом жиру, що поєднує необхідні поживні речовини та вітаміни. Харчування допомагає подовжити тривалість життя Вашого улюбленця та покращує його якість.



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Purina® Pro Plan® Live Clear для стерилізованих котів

Pro Plan® Liveclear® – перший корм для зменшення кількості алергенів котів, який пропонує їх власникам безпечний, ефективний та зручний підхід до зменшення впливу алергенів.



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