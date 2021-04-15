Purina Dentalife® знижує утворення зубного каменю у вашого улюбленця за 28 днів

DentaLife® допомагає захистити здоров'я порожнини рота та загальне самопочуття собак. Dentalife® виготовлений, щоб очищувати навіть важкодоступні зуби. Науково доведено, що Dentalife® знижує формування зубного каменю у вашого улюбленця за 28 днів.

Асортимент підібраний в залежності від розміру вашого улюбленця, щоб отримувати найкращі результати.

Малі породи (7 – 13 кілограмів)



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

Середні породи (12 – 25 кілограмів)



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

Почніть піклуватися про зуби вашого улюбленця вже зараз.

Переваги продукту Dentalife®

Ефективність

Науково доведено. Знижує формування нальоту та зубного каменю.

Пориста структура.

Природний очисний ефект.

Чистить навіть важкодоступні зуби.

Корисні інгредієнти

Без додавання штучних барвників.

Без додавання цукру. Низькокалорійний продукт.

Виготовлений з використанням натуральних інгредієнтів.

Містить вітамін D та кальцій.

Створений, щоб очищувати навіть важкодоступні зуби. Науково доведено, що Dentalife® знижує формування зубного каменю у вашого улюбленця за 28 днів.



Зображення може відрізнятись від зовнішнього вигляду продукту

Природний очисний ефект

Унікальна ребриста форма та пориста текстура працюють разом, щоб очистити навіть важкодоступні зуби.

Просте застосування. 1 паличка на день

Все, що потрібно для початку догляду за порожниною рота вашої собаки – це 1 паличка на день. Очищення зубів при кожному використанні.

Смачний рецепт

Кожна паличка виготовлена з використанням корисних інгредієнтів, без додавання штучних ароматизаторів або барвників.

Низькокалорійний продукт.

DentaLife® допомагає захистити здоров'я порожнини рота та загальне самопочуття собак

Зменшення накопичення нальоту та зубного каменю сприяє захисту від пародонтозу. Якщо це захворювання не лікувати, воно може вплинути не тільки на здоров'я зубів, а ще й на загальне самопочуття собаки, адже пародонтоз впливає на інші життєво важливі органи.

За допомогою простого щоденного догляду за порожниною рота Ви можете допомогти поліпшити здоров'я собаки та зупинити розвиток стоматологічних проблем.

Унікальна форма та текстура для глибокого очищення

Purina® DentaLife® дає помітні результати завдяки своєму природньому очисному ефекту. Поєднання текстури, форми та розмірів палички дозволяє чистити навіть важкодоступні зуби, які вразливіші до нальоту та зубного каменю.

Дослідження довели, що при щоденному використанні продукту (1 паличка на день) протягом 28 днів значно знижується формування зубного каменю у собаки. Продукт сприяє свіжому подиху та допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.

До 75 % зменшення формування зубного каменю на всіх зубах.

До 81,1 % зменшення формування на важкодоступних зубах.

Nestlé PURINA®, 2015, випробування на 16 собаках протягом 28 днів, на премолярах PM4 та молярах M1.



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

Потрібно регулярно стежити за здоров'ям зубів та ротової порожнини вашого улюбленця. Використовуйте одну паличку Purina® DentaLife® на день, щоб очистити навіть важкодоступні зуби собаки. Дізнайтеся більше про продукт, що допоможе поліпшити здоров'я собаки та зупинити розвиток стоматологічних проблем.



Зображення може відрізнятись від зовнішнього вигляду продукту