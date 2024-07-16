Пудель, який їздить на велосипеді, став зіркою в соцмережах: відео супернавички пухнастого

Пудель, на ім'я Сюй Лайф, з Китаю зачарував багатьох глядачів у соціальних мережах. Пухнастик має особливу здібність — їздить на велосипеді.

Розумна тварина використовує передні лапи, щоб керувати транспортним засобом, одночасно крутячи педалі задніми лапами, демонструючи виняткову координацію і майстерність. Відео – далі у матеріалі!

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Пудель їздить на велосипеді

Проявивши неабиякий талант, Сюй Лайфу, пудель з китайської провінції Цзянсу, привернув увагу глядачів по всій Азії своїми навичками їзди на велосипеді. Відео, на якому чарівний собака з легкістю крутить педалі на баскетбольному майданчику, швидко стало вірусним, просуваючи Сюй до слави унікальної та надзвичайної собаки.

Власник навчив пуделя їздити на велосипеді та скейтборді. Протягом року господар терпляче навчав собаку цих трюків, а пудель демонстрував любов до цих видів спорту. Собака швидко освоїв і скейтборд – всього за 5 днів.

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Талант Сюй Лайфу викликав цілу низку реакцій з боку громадськості. У той час як деякі люди висловлювали захоплення здібностями тварини, інші висловлювали занепокоєння з приводу тиску. Вони заявили, що господар змушує тварину навчатися навичок, які не надто потрібні їй.