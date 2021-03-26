Прийомна мама: курка всиновила 3 осиротілих кошенят – зворушливі фото

Фермер з Іраку побачив у своєму хліві незвичну картину. 3 кошенят сиділи під крилами в курки. Виявилося, що малюки нещодавно залишилися без мами.

Курдський фермер Горан А Сурчі почув нявчання зі свого курника. Чоловік зайшов до приміщення, бо подумав, що коти полюють на його курей.

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Фермер почув нявчання й зайшов до сараю / Фото goran.surchi

Але нявчання лунало з-під курки, яка сиділа у гнізді. В цей момент чоловік зрозумів, що потрібно записати відео.



Виявилося, що звук лунав з-під курки / Фото goran.surchi

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Під пташкою сиділи 3 малюків / Фото goran.surchi

Коли фермер підійшов до курки, то знайшов під нею 3 милих кошенят. Вони грілися під крилами птахи, а та ставилася до цього спокійно та стримано.

Виявилося, що курка взяла малюків "під своє крило" після того, як їх мама загинула. Пізніше фермер знайшов маму-кішку: на жаль, вона потонула в озері неподалік ферми.



Курка стала прийомною мамою для кошенят / Фото goran.surchi

Горан А Сурчі зняв зворушливе відео у тікток. Воно швидко стало вірусним і набрало майже 300 тисяч переглядів.