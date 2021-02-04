В Україні ухвалили закон про ветеринарну медицину: що зміниться для власників тварин

Депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт, що передбачає розвиток ветеринарної медицини. Також новий закон сприятиме розвитку агропромислового комплексу, тваринництва і харчової промисловості.
Джерело: 24 канал
4 лютого Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт про "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин".
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Закон зобов'язує власників створювати для тварин належні умови проживання / Фото Livejournal
Що передбачає новий закон:
- застосування протимікробних препаратів, що покращить епізоотичну (пов'язану з розповсюдженням хвороб – 24 канал) ситуацію в Україні,
- створення належних умов для утримання та забою сільськогосподарських тварин,
- зменшення кількості ветеринарних документів – це спростить умови господарської діяльності,
- спрощення ввезення живих тварин в Україну,
- зростає відповідальність за порушення законів у сфері ветеринарної медицини,
- розвиток приватної ветеринарної медицини в селі,
- можливість існування електронних рецептів нарівні з паперовими.