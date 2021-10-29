"Привид" зняв з собаки нашийник: вірусне відео змушує глядачів сушити мізки

Власниця 2 песиків зняла "містичне" відео, що налякало мільйони користувачів тіктоку. Здається, що невидима рука зняла із собаки нашийник, а через це песик сильно налякався.

Напередодні Геловіну користувачка тіктоку з ніком shannyfantg опублікувала лякаюче відео. На цих кадрах 2 песики несамовито гавкають, а потім "щось" знімає з одного нашийник.

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Відео зняла камера спостереження

Відео було зняте камерою прихованого спостереження. 2 собаки сиділи кожен у своїй клітці та голосно гавкали. Через кілька секунд гавкіт припинився. А потім чорного собаку немов штовхнула в куток клітки невидима сила. При цьому з нього злетів нашийник.

Вибачте за неприємний гавкіт на початку. Подивіться на мого чорного собаку. Привид знімає нашийник у його клітці, – написала авторка відео.

Користувачі зазначають, що "привид" справді виглядає дуже реалістично. Чимало людей налякали кадри, зняті камерою спостереження.

Власниця собак зазначила, що не тримає тварин у клітках постійно – вони перебувають там тільки під час її роботи, не більше 2 годин на день. Тримати собак у клітках постійно або тривалий час – знущання з тварин.

Відео дуже швидко стало вірусним у тіктоці. Його переглянули майже 17 мільйонів людей.

"Привид" зняв з собаки нашийник: дивіться відео

Якщо переглянути відео кілька разів, стає зрозуміло, що нашийник, ймовірно, розстібнувся сам. А пес злякався цього та кинувся в куток клітки. Однак на відео все відбувається так швидко, що здається, ніби нашийник справді зняла невидима рука.

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