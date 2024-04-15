"Тест на Людяність": притулок для тварин-інвалідів в Ірпені закривають – для них відкрили збір

Притулок для тварин з інвалідністю "Дім особливих хвостиків" в Ірпені опинився на межі закриття через погрози та скарги сусідів. У відповідь на це власниця притулку розпочала кампанію зі збору коштів для переселення тварин до нового приміщення.

Анастасія Тиха, яка разом з чоловіком евакуйовувала собак з інвалідністю з Ірпеня, каже, що сусіди скаржаться на гавкіт, хоча вони усіляко намагалися його мінімізувати. Дівчина отримувала погрози телефоном, що собак можуть отруїти.

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Притулок для тварин-інвалідів в Ірпені закривають

Дівчина наголосила, що притулок закривають й через борги за лікування хвостиків. Також в неї наразі немає можливості платити за оренду та приміщення для тварин-інвалідів.

Якщо коротко, наших тварин виживають! Один з наймасштабніших притулків для тварин інвалідів хочуть знищити…

– повідомила Настя.

На тлі таких погроз та скарг зооволонтерка попросила всіх небайдужих фінансово допомогти із переїздом 200 песиків і 70 котів.

Мешканець притулку / Фото з інстаграму @dom.khvostov

Оскільки збір закривався повільно, Аліна Боднар написала у своєму Facebook, що "вимушений переїзд означає, що ми не пройшли тест на людяність".

На цей пост відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський, й зазначив, що може закрити збір в 750 тисяч гривень самостійно. Однак хоче, щоб українці також підтримали Анастасію.

Тож, наступний крок – переїзд. Тепер Анастасія Тиха, за підтримки українців, може виплатити борги за лікування тварин, та матиме можливість покрити переїзд притулку "Дім особливих хвостиків".

Додамо, зооволонтерка вже подякувала у соцмережах всім, хто долучився до збору коштів. Також вона заявила, що новий притулок буде ще кращим – стане більш модернізованим.