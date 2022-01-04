"Приставала" до людей та блукала вулицями: у селі загубилася козуля

У Київській області загубилася маленька козуля. Тварина гуляла вулицями та "приставала" до людей.

У селі під Вишгородом мешканці зустріли козулю. Тварина бігала вулицями та "ковзала" по покритій льодом дорозі. Згодом істота втекла до лісу.

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Дивіться відео з козулею:

Що відомо про козуль

Це маленький родич оленя з красивою статурою, симпатичною мордочкою і довгими вухами. Більшу частину року козулі тримаються поодинці або маленькими групками.

Зазвичай пасеться рано вранці та в сутінках. Вона охоче поїдає траву, молоді бруньки на деревах і листя. Тварина захоплює їжу нижніми різцями та твердим жувальним валиком зверху (у жуйних тварин верхні різці відсутні), і відкушує її.

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