Пощастило після 7 років у притулку: як вірусний пост допоміг собаці знайти дім

Собака на прізвисько Майк цілих 7 років жив у притулку в Огайо. Коли надії вже майже не було, сталося диво: його забрали в прийомну родину.

Майк вже старий пес – йому виповнилося 10 років. Але старенькі тварини також заслуговують на повагу, любов і ласощі від господарів.

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Майка всиновили завдяки посту у фейсбуці / Фото League for Animal Welfare

Майк є сумішшю пойнтера та лабрадора. Великого й доброго пса полюбили у притулку й навіть випускали гуляти коридорами щочетверга, коли притулок не працює.

Але увесь цей час песику шукали дім. Життя Майка було досить трагічним і він боявся незнайомих людей. Через це пошуки затягнулися на цілих 7 років.

Наш Майк нарешті знайшов свій дім, – написали у фейсбуці Ліги захисту тварин Огайо.

Песику потрібна була людина, яка щиро захоче допомогти йому й не буде "ображатися" на особливості поведінки тварини.



7 років цього песика ніхто не помічав / Фото League for Animal Welfare

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У квітні 2021 року у фейсбуці з'явився черговий пост про Майка. Люди, зрештою, помітили цього собаку.



Майк і його нова родина / Фото League for Animal Welfare

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Читачі були настільки розчулені історією собаки, що написали на сторінку притулку сотні повідомлень. Саме завдяки тому, що пост став вірусним, пес зумів знайти дім.