Понад 13 годин чекав на допомогу: як пес не дав альпіністу замерзнути в горах

Аляскинський маламут, якого звати Норт, врятував свого господаря під час мандрівки горами. Якби не допомога чотирилапого друга, чоловік міг би загинути.

Господар отримав травму, коли був з улюбленцем на висоті 1700 метрів між снігами та льодом. Самостійно чоловік не міг ні спуститися, ні піднятися вище, тому довелося чекати на допомогу.

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Через суворі погодні умови команда з 27 рятувальників не могла швидко прийти на порятунок. Господар Норта почав замерзати, а скільки ще чекати – не знав.

Вірний чотирилапий друг весь час був з господарем. Норт згорнувся у клубочок на животі свого господаря і посилено виробляв тепло, аби не дати чоловіку замерзнути.



Норт гріє господаря / Фото твіттер

Коли прибули рятувальники, були вражені побаченим. "Нам усім потрібно навчитися дбати один про одного", – прокоментував один з них.



Норт / Фото твіттер

Норт пробув із господарем 13 годин тане залишав його, коли прийшла допомога. Тільки коли чоловік опинився у лікарні, пес зміг вирушити додому. Тепер Норт дома, де отримує ласощі та любов сімʼї за свій героїчний вчинок.

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