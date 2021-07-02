"Вікно життя" для цуценят і кошенят: як чудова ініціатива врятувала десяток тварин
Джерело:Radio Łódz
У польському містечку Олександров-Лодзький діє ініціатива "вікно життя" для маленьких кошенят і цуценят. Раз на місяць у місцевий притулок можна принести тварин і не переживати про їхню подальшу долю.
Втім, усе не зовсім просто і безтурботно: в обмін на цуценят чи кошенят господарі мають простерилізувати свою собаку чи кішку, яка їх народила. Так у Польщі борються із безконтрольним розмноженням тварин.
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Як працює "вікно життя"
Притулок у місті Олександров-Лодзький – перший у Польщі, де почало діяти "вікно життя". Його відкрили за сприяння влади: проєкт в основі фінансують з міського бюджету. Окрім того, чиновники просять небайдужих містян теж підтримувати притулок благодійними внесками.
"Вікно життя" – шанс на порятунок для "непотрібних" кошенят / Фото притулку Олександров-Лодзького
Правила залишення тваринок
- Кожного першого четверга місяця можна принести кошенят чи цуценят віком до 6 місяців.
- Умовою є те, що мати, яка їх народила, повинна бути стерилізована.
- Стерилізацію проводять у центрі безкоштовно.
- Тварин можуть залишати там не лише мешканці Олександрова, але й ціла провінція.
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Усі тварини, що залишаються у "вікні життя", отримують професійну ветеринарну допомогу, поки їм не знайдуть новий будинок. Це, як наголошують ініціатори, – шанс врятувати багатьох цуценят та кошенят.
На своїй фейсбук-сторінці притулок регулярно розміщує фото і опис тваринок, яким потрібна адопція. Так і прилаштовують багатьох "знайд".
Які успіху у цього проєкту
Такі, на які навіть не сподівалися волонтери. За останні 2 місяці принесли понад 60 чотирилапих. 45 знайд із "вікна життя" отримали свій новий дім.
Акцію, безперечно, планують продовжувати, адже вона показала позитивний результат. Малята – не загинули, отримавши шанс на життя, а їхні матері стали стерилізованими.
До того ж притулок працює превентивно: наприклад, на в'їзних дорогах до Олександрова розмістив інформаційні білборди. Так зоозахисники нагадують про важливість адопції, стерилізації та запобіганню безпритульності.