У польському містечку Олександров-Лодзький діє ініціатива "вікно життя" для маленьких кошенят і цуценят. Раз на місяць у місцевий притулок можна принести тварин і не переживати про їхню подальшу долю.

Втім, усе не зовсім просто і безтурботно: в обмін на цуценят чи кошенят господарі мають простерилізувати свою собаку чи кішку, яка їх народила. Так у Польщі борються із безконтрольним розмноженням тварин.

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Як працює "вікно життя"

Притулок у місті Олександров-Лодзький – перший у Польщі, де почало діяти "вікно життя". Його відкрили за сприяння влади: проєкт в основі фінансують з міського бюджету. Окрім того, чиновники просять небайдужих містян теж підтримувати притулок благодійними внесками.



"Вікно життя" – шанс на порятунок для "непотрібних" кошенят / Фото притулку Олександров-Лодзького

Правила залишення тваринок

Кожного першого четверга місяця можна принести кошенят чи цуценят віком до 6 місяців.

Умовою є те, що мати, яка їх народила, повинна бути стерилізована.

Стерилізацію проводять у центрі безкоштовно.

Тварин можуть залишати там не лише мешканці Олександрова, але й ціла провінція.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

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Усі тварини, що залишаються у "вікні життя", отримують професійну ветеринарну допомогу, поки їм не знайдуть новий будинок. Це, як наголошують ініціатори, – шанс врятувати багатьох цуценят та кошенят.

На своїй фейсбук-сторінці притулок регулярно розміщує фото і опис тваринок, яким потрібна адопція. Так і прилаштовують багатьох "знайд".

Які успіху у цього проєкту

Такі, на які навіть не сподівалися волонтери. За останні 2 місяці принесли понад 60 чотирилапих. 45 знайд із "вікна життя" отримали свій новий дім.

Акцію, безперечно, планують продовжувати, адже вона показала позитивний результат. Малята – не загинули, отримавши шанс на життя, а їхні матері стали стерилізованими.

До того ж притулок працює превентивно: наприклад, на в'їзних дорогах до Олександрова розмістив інформаційні білборди. Так зоозахисники нагадують про важливість адопції, стерилізації та запобіганню безпритульності.