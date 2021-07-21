"Головне залишатися людиною": подробиці порятунку собаки у Києві, який підірвав мережу

У Києві під час страшної негоди чоловік не рятував своє майно і не ховався від потоків води. Він дбайливо рятував песика, який опинився у водному полоні.

Рятівника звуть Віктор Олексенко, він працює охоронцем. ЗМІ знайшли героя і розпитали про порятунок тварини деталі.

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Порятунок собаки: як це було

Відео порятунку собаки під час бурі швидко розповсюдилося мережею і стало вірусним. Чоловік замість того, аби ховатись від дощу, допомагає псу. Він дбайливо переправляє його на дошці через потік води.

Собака дуже злякався річки з води на дорозі і помітно стресував. Тоді Віктор побіг за ним і коли витягав з біди, навіть пробив собі ногу.

Чоловік на дошці переправив собаку, яка опинилася у потоці води: дивіться відео

Пес Бармалей живе на будівництві

Чотирилапий герой відео – пес, який живе на будові, де працює Віктор Олексенко. Двох щенят у будку охорони рік тому приніс керівник фірми. Відтак два песики: дівчинка Ніка і хлопчик Бармалей разом із охоронцями пильнують будівництво.



Пес Бармалей, врятований у повінь в Києві / Скриншот з відео

Тільки хтось сторонній, зайвий іде, навіть за парканом на будівництві, він одразу гавкає. Стрес, який песик відчув під час повені, вже минув.

Віктор розповідає: не очікував, що його вчинок так рознесеться мережею. Він зі скромністю зазначив, що не міг кинути друга, адже дуже його любить. До того ж ствердив: на його місці так би вчинив кожен.