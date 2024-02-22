Вчені знайшли найбільшу змію у світі: зелена анаконда завдовжки 8 метрів і важить 200 кілограмів

Найбільшу у світі змію виявили у Бразилії. Вона завдовжки 8 метрів, важить майже 200 кілограмів і має голову завбільшки з людську.

Цю зелену анаконду знайшов голландський телеведучий програми про дику природу професор Фрік Вонк.

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Що відомо про гігантську змію?

В результаті революційного відкриття була знайдена масивна змія, яка перевершує попередній найбільший відомий вид – сітчастого пітона, який зазвичай досягає довжини близько 6 метрів. Цей новий вид, визначений як зелена анаконда або гігантська анаконда, був виявлений в регіоні Амазонки лише нещодавно.

Новий вид змії сягає 8 метрів завдовжки / Скриншот з відео

Новий вид назвали Eunectes akayima – Північна зелена анаконда. Дані про неї опублікували в дослідженні в науковому журналі Diversity 16 лютого.

Насправді це два різні види. Хоча, на перший погляд, вони виглядають майже ідентичними, генетична різниця між ними становить 5,5%, але це багато. Щоб пояснити це в перспективі, люди та шимпанзе генетично відрізняються один від одного приблизно на 2%,

– заявив професор Вонк.

Зауважується, що в регіоні Амазонки кліматичні зміни та постійна вирубка лісів чинять значний тиск на цю територію. Понад 20% Амазонки вже втрачено, а це територія, що в 30 разів перевищує площу Нідерландів.

Виживання культових гігантських змій у регіоні тісно пов'язане зі збереженням їхнього природного середовища існування.

Вчені знайшли найбільшу змію у світі / Скриншот з відео

У нещодавньому дослідженні, співавтором якого є біолог з Університету Квінсленду Брайан Фрай, було виявлено, що північна зелена анаконда має підвищену вразливість через менший ареал проживання порівняно з її південним побратимом.

Вперше вчені запідозрили, що існує ще один вид зеленої анаконди понад 15 років тому. Але тільки зараз вдалося знайти докази.

Зауважимо, дослідники розповіли про найкрихітніше хребетне, що ховається в бразильському лісі. "Блошина жаба", як її прозвали вчені, сягає в довжину всього 7,1 міліметра.