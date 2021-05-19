Південноафриканський музикант заспівав у дуеті з котом: дивіться відео

Південноафриканський музикант Девід Скотт зробив незвичайну пісенну колаборацію. Він заспівав разом із … котом. За кілька днів його відео загалом наброло понад мільйон переглядів.

Музикант, більше відомий як The Kiffness, є одним із найпопулярніших нових творців відео та музики в Південній Африці. Він створює електронні композиції, використовуючи джаз, ґрув та підбадьорливі хаус-звуки.

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Девід неодноразово робив колаборації з різними інтернетними виконавцями з усього світу і щоразу ці музичні твори ставили вірусними.

Але це перший раз, коли котячий вокал став центральним образом музпродакшина. Ця робота зробила його популярним серед користувачів інтернету, адже за менш ніж тиждень відео загалом набрало понад мільйон переглядів у різних соцмережах та ютубі.

Ремікс з котом

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Девід перетворив дивні нявкання кота, якого він називає Alugalug, на плавні мелодійні звуки. До них він із креативом і талантом додав правильну суміш електронних ритмів та оксамитового вокалу. І вуаля, на світ з’являється пісня, що "прилипає" до голови!

Я – людина, а ти – кіт.

Ми робимо музику і це факт.

Мені неприємно чути, як ти кричиш від страху,

Але ти не хвилюйся, адже я тут,

– співає музикант.

Він додає, що на сьогодні це його найамбітніша співпраця. Офіційний аудіозапис Девід обіцяє оприлюднити 28 травня, а вже зараз можна насолоджуватися неймовірним співом Alugalug Cat і The Kiffness. І ми дуже сподіваємося, що кіт під час запису не постраждав!

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