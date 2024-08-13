Зі спортсменами з Олімпіади приїхали і клопи: у Південній Кореї "найняли" спеціального собаку

Олімпійські ігри-2024 офіційно завершилися 11 серпня, спортсмени повертаються до своїх країн. Тільки-от сюрприз – з додатковими "пасажирами". Мовиться про клопів.

Так, Південна Корея найняла собаку – шукача клопів, щоб ті не проникли в країну після повернення спортсменів і вболівальників з Олімпійських ігор у Парижі. Про це пише пресслужба уряду країни.

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У Південній Кореї собака винюхує клопів у спортсменів

Бігль, на ім'я Секо, є єдиним собакою в Південній Кореї, здатним виявляти запахи клопів. Секо, який перебуває на службі в міжнародному аеропорту Інчхон, може обстежити стандартний готельний номер менш ніж за 2 хвилини. Урядовці високо оцінили унікальні здібності Секо, підкресливши його вирішальну роль у підтримці стандартів гігієни та безпеки в індустрії гостинності.

У нещодавній заяві голова штабу з надзвичайних ситуацій наголосив на труднощах у боротьбі з популяцією постільних клопів, підкресливши важливість проактивних заходів для запобігання їхньому поширенню. Як наслідок, уряд запровадив перевірки в аеропортах.

Компанія боротьби зі шкідниками об'єдналася з міністерствами безпеки й транспорту Південної Кореї, а також з Агентством з контролю та профілактики захворювань і співпрацює з авіакомпаніями та аеропортом Інчхон для перевірки пасажирів, що прибувають,

– йдеться в повідомленні.

Секо та його команда почали працювати в аеропорту з 9 серпня і робитимуть перевірки до 8 вересня. Уряд також посилив дезінфекцію літаків для рейсів, які прибувають безпосередньо з Парижу.

Паніка в Парижі через клопів: коротко

У вересні 2023 року Париж опинився в епіцентрі паніки через клопів, коли місто готувалося до проведення майбутніх Олімпійських ігор. Масове занепокоєння спонукало чиновників ретельно вивчити ситуацію.

Згодом французькі спецслужби повідомили, що паніка могла бути необґрунтованою, припускаючи, що вона була посилена діями, пов'язаними з Кремлем і його агентами.

Зауважимо, у 2023 році Південна Корея також пережила хвилю занепокоєння після повідомлень про укуси клопів у різних місцях, включаючи курорти, університетські гуртожитки та залізничні вокзали. У відповідь на тривогу уряд ініціював чотиритижневу кампанію, спрямовану на знищення цих дрібних шкідників.