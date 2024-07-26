У той час як деякі види на Землі ретельно досліджуються й охороняються науковими заходами, інші залишаються оповитими таємницями. Особливий інтерес викликають рідкісні істоти, які можуть мати захворювання або особливості зовнішнього вигляду.

Так, під час нещодавньої експедиції тревел-блогер Лінн Скотт помітила молодого самця жирафа з унікально вигнутою зигзагоподібною шиєю. Знімки були зроблені в Південній Африці, і це перший випадок, коли цей рідкісний вид був задокументований.

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Вчені зняли молодого самця з шиєю у формі зигзага

В Національному парку Крюгера в Південній Африці було зроблено фото тварини з сильно деформованою шиєю. Точне місце і час фотографування Скотт не розголошує, щоб захистити тварину від потенційних браконьєрів. Наразі вчені з'ясовують причину деформації, але остаточного пояснення ще не знайшли.

У жирафа, безперечно, "дуже викривлена шия", проте без додаткових рентгенограм, які доводять, що кістка зламана, не можна стверджувати щось напевно,

– каже ветеринарка з "Фонду охорони жирафів" Сара Фергюсон.

Вчені припустили, що важка травма жирафа, через яку він майже не рухався і стояв нерухомо, могла бути спричинена переломом шиї або серйозним захворюванням, яке також може вражати людей. Попри припущення, що у жирафа могла бути зламана шия, експерти попереджають, що немає достатніх доказів на підтримку цієї теорії, оскільки тварина робила дуже мало рухів.



Про деформованого жирафа майже нічого не відомо і про те, як він отримав незвичайну травму / Фото Lynn Scott

Що може бути причиною такої шиї?

Вчені визначили кривошию як потенційну причину повороту і нахилу голови, що спостерігається як у тварин, так і у людей. Цей стан, який може бути присутнім від народження або набутися пізніше, може призвести до того, що голова тримається під дивним кутом.

У жирафів кривошия особливо помітна через подовжену шию тварин, дослідники наголошують, що, як і в людей, воно може виникати з цілої низки причин:

сон у неправильному положенні, порушення у міжхребцевому диску, у скороченні м'язів, через інфекцію спинного мозку.

За словами Фергюссон, раніше вони з колегами вже спостерігали подібне захворювання у жирафів у неволі, а також у дикій природі в Замбії, Кенії та Уганді. Однак вона ніколи не стикалася з таким важким випадком, як останній, і не знає, що могло його викликати.