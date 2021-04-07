Як у кіно: для чого пінгвіни відвідали розкішний ресторан у Чикаго – фото

Три магелланових пінгвіна побували у ресторані морепродуктів. Птахів "запросили" до закладу, щоб привабити увагу до проблеми пластикового сміття.

У знаменитому чиказькому Тижні ресторанів взяли участь незвичні гості. Трійко пінгвінів навідалися до ресторану Shaw's Crab House. Птахи вільно бігали залами, щоб привернути увагу до пластикового забруднення планети.

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Ресторан є частиною екологічної програми від акваріума Shedd. Програма Let's Shedd Plastic спрямована на скорочення пластикового сліду від речей одноразового використання.



Пінгвіни з акваріума Shedd стали зірками Тижня ресторанів у Чикаго / Фото Shedd Aquarium

У період пандемії коронавірусу це питання постало особливо гостро. Не тільки пінгвіни, а й інші морські звірі, риби й птахи страждають від пластикового забруднення.

Пернаті гості, яких звуть Тіллі, Олівія та Долорес, бігали рестораном й брали участь у фотосесії. Під час візиту птахів заклад був недоступний для відвідувачів. Після "закритої вечірки" приміщення продезінфікували.

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Під час візиту птахів ресторан був закритий / Фото Shedd Aquarium

У ресторані Shaw's подають морепродукти. Заклад намагається усіляко скорочувати об'єм одноразових пластикових відходів.

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Візит також підкреслює роль ресторанів в боротьбі із забрудненням пластиком і показує, як загроза, що виходить від пластику, безпосередньо пов'язана зі здоров'ям і благополуччям водного світу, – розповідають організатори програми.