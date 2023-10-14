В Національному антарктичному науковому центрі зауважили, що перш ніж стрибнути в океан, пінгвіни можуть подовгу тупцювати на одному місці. Усе тому, що вони чекають, доки серед них з'явиться сміливець, готовий взяти удар на себе.

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Вчені зауважують, що саме перший пінгвін ризикує найсильніше. У воді на милих пухнастиків чатує небезпека. Зокрема, морські леопарди. Іноді фіксують, як пінгвіни, проявляючи геть не казкову недружелюбність, підштовхують одне одного, намагаючись зіштовхнути "колегу" у воду.

Пінгвіни квапляться снідати: дивіться відео

Коли ж перший пішов, за ним стрибає увесь гурт, й сніданок стартує.

Якщо кинутися за їжею усім разом, то ризик для кожного птаха менше, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці. Адже поки леопард чи косатка вхопить когось одного, інші спокійно поїдять,

– мовиться у повідомленні.

Національний антарктичний науковий центр зауважив, що на острові Галіндез наразі тусять до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів. Усі вони – ще ті снідальники. Тому вдалося навіть зняти цей процес на відео.