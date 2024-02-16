Її фото облетіло інтернет: собака Багіра, яка пережила підрив Каховської ГЕС, знайшла новий дім

Восьмирічна вівчарка Багіра, яку врятували волонтери після підриву Каховської ГЕС, знайшла нову родину. Відтепер вона житиме у Миколаївській області.

Собаку, кадри з якою облетіли весь інтернет, врятували 7 червня 2023 року у Херсоні. Тоді у неї було травмоване вухо і вона не могла ставати на задні лапи. Весь цей час волонтери шукали Багірі нових господарів.

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Стала відома доля собаки Багіри

Вівчарку Багиру врятували волонтери під час трагедії на Каховській ГЕС. Тоді вона провела декілька днів, плаваючи на дошках у холодній воді. За словами активістів, як тільки Багіра побачила своїх рятівників, вона вхопилася за ногу одного з них і не відпускала.

Після евакуації, собака проходила тривалий курс лікування в одеському центрі перетримки "Мої живі собаки", водночас їй шукали новий дім. Наразі ця історія отримала щасливий фінал – нові власники знайшлись.

Символ того, що життя перемогло, символ трагедії Каховського водосховища, собака-легенда на прізвисько Багіра — у родині. Живи 100 років, мала. Ти так довго цього чекала і ти, як ніхто інший, на це заслужила,

— йдеться в повідомленні.

Як відомо, Багіра наразі перебуває у доброму стані — чипована, щеплена та має паспорт. Її передали родині в Миколаївській області, де тварина живе у будинку і для неї підрізали ніжки дивана.

Вівчарка Багіра у притулку / Фото Федерація порятунку тварин "Берсек"

За словами директорки центру Людмили Мельникової, собака швидко звикла до нових господарів. Як тільки її привезли та дістали з клітки, вона почала лизати руки господарю.

Людмила також додала, що нові господарі дуже дбайливо ставляться до Багіри. Постійно консультуються з нею щодо харчування та піклування про тварину.