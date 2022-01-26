Піднімається та падає назад на подушку: соцмережі підкорив пес, який не любить вставати

У соціальній мережі тікток активно поширюються відео із літнім мопсом, якого назвали Нудл, що з англійської перекладається – локшина. Усе через невдалі спроби господаря підняти вихованця.

Блогер, якого звати Джонатан, на своїй сторінці у тікток розповідає про життя з улюбленцем – Нудлом. Мопс швидко підкорив користувачів соціальної мережі й збирає мільйони переглядів.

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У роликах собака часто такий розслаблений, що господар не може підняти з м'якої подушки та змусити порухатися. Чоловік навіть почав ставити під відео хештег #nobones – "без кісток".

Аби підняти улюбленця, чоловік обережно бере домашнього улюбленця за животик та намагається поставити його на ноги. При цьому Нудл не опиратися чи не злиться на господаря, пес залишається абсолютно байдужим.

Дивіться відео: як Джонатан підіймає собаку

Коли Джонтану вдається поставити собаку на лапи, він відпускає його, проте чотирилапий лягає назад. Здається, собака навіть задоволений, що спроби господаря – даремні. Коли ж чоловіку вдається хоча б посадити Нудла, він неймовірно цьому радіє.

Дивіться відео: як Нудла вмовили сидіти

Секрет небажання мопса вести активний спосіб життя у тому, що собаці вже 13 років. Й він не такий активний, як раніше.

Проте у коментарях люди зазначають, що своїм розслабленим виглядом мопс багатьом нагадує їх самих. Наприклад, під час ранкових прокидань на роботу чи навчання.

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Дивіться відео прогулянки мопса:

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