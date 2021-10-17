Песик застряг головою у пляшці: радісне відео порятунку

У Мексиці люди випадково побачили собаку, який застряг головою у пляшці. Песик сам прийшов по допомогу до людей і жалібно скавчав.

Песик ходив узбіччям дороги і буквально благав про допомогу. На нього натрапив велосипедист Девід Веласкес разом зі своїми друзями.

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Голова собаки була заблокована

Велосипедисти розповіли, що не одразу зрозуміли ситуації. Песик плакав, і вони чули його голос. Згодом на власні очі побачили, у якій він халепі. Виявилося, що він повністю застряг головою у пляшці. Песик намагався крутити головою, аби скинути капкан, але намарно.

Як саме він одягнув на себе пляшку – незрозуміло. Втім, велосипедисти одразу збагнули – мусять допомогти тварині, інакше вона загине. Діставали песика із пастки двоє: донька Девіда тримала песика, аби він не пручався, а Девід – розірвав пляшку і витягнув із голови.

Щастю бідолашного собаки не було меж: він радісно виляв хвостом і стрибав на своїх рятівників.

Девід зазначив, що він із друзями хотів приглянути за песиком і допомогти йому знайти новий дім. Однак після звільнення він дуже швидко втік геть.